El "Chaira" sumó su quinta victoria en la Liga Federal

Racing volvió a ganar en la tercera categoría del básquet nacional y en su anteúltimo partido de Fase Regular sumó su quinto triunfo.

El "Chaira" venció 78 a 68 a Independiente y se reencontró rápido con la victoria en la Conferencia Sudeste A. Matías Sesto fue el goleador del partido con 23 puntos.

Decidido a quedarse con su 5° triunfo salió el equipo dirigido por Matías Orlando que, a excepción de pocos pasajes, lideró siempre el resultado y controló las acciones con buenos momentos de básquet.

Desde el arranque mismo del duelo, Racing impuso condiciones y en pocas ofensivas sacó una decena de puntos de ventaja que obligó la detención del banco visitante y a pesar de que sobre el cierre sumó varias pérdidas, terminó en ventaja el primer parcial.

El segundo cuarto tuvo al elenco de Tandil llegando a dominar por primera vez, pero reaccionó el local y cerró en ventaja la primera parte con una seguidilla de conversiones.

Tras el descanso largo, se vio el mejor momento del “Chaira”, con jugadas colectivas elaboradas y aprovechando momentos individuales sacó la máxima diferencia que, como en la primera parte, no logró sostener y permitió la reacción del “Rojinegro” con conversiones lejanas.

En los últimos 10 minutos, Racing controló el tiempo a su favor y a pesar de algunos minutos de incertidumbre, no pasó mayores zozobras y logró además de lograr su quinto triunfo en el Grupo A, logró terminar el cotejo sin sufrir por primera vez en la temporada.

Gran trabajo colectivo de la “Estrellita” con Dupin que va agarrando ritmo, Risso en modo distribuidor de juego, Pereyra que jugó su mejor partido en Olavarría y apareció Yaben para sumarse a Sesto y Delgado, que aportaron y mucho en ambos costados de la cancha en la noche de este jueves.

Síntesis Racing – Independiente:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Chantiri, A. y Bianco, L.

Racing (78): Risso (7), Dupin (7), Pereyra (7), Delgado (15), Sesto (23) -FI-Yaben (14), Dieser Cataldi (5). DT- Matías Orlando

Independiente (68): Rodríguez (12), Arca (8), Cordeiro (15), Weisbeck (12), Yarza (16) -FI- Beltramella (0), Zulberti (0), Lasarte (5). DT- Emmanuel Hartstock

Parciales: 24 – 17; 41 – 32; 59 – 55 y 78 – 68