“Lamentablemente nadie, nunca, va a saber qué pasó a las 10:51”

El capitán de navío Sebastián Andrés Marcó, ex comandante del ARA Salta y uno de los submarinistas con mayor experiencia de la Marina declaró ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz en el marco del juicio por el hundimiento del ARA San Juan que costó 44 vidas, entre ellas la del olavarriense Diego Wagner Clar.

Según trascendió, fue jefe de navegación y de comunicaciones del submarino años atrás, además de mantener una relación cercana con Pedro Fernández, comandante de la nave al momento del hundimiento.

Durante su testimonio en Río Gallegos, el militar analizó las posibles hipótesis sobre lo ocurrido entre la noche del 14 y la mañana del 15 de noviembre de 2017, cuando el submarino desapareció tras reportar un problema eléctrico provocado por ingreso de agua en el sector de baterías.

Según explicó, el incidente inicial habría sido controlado por la tripulación luego de salir a superficie en medio de un fuerte temporal. A partir de allí, el San Juan habría permanecido varias horas navegando mientras ventilaban la nave y evaluaban daños antes de volver a inmersión.

“La única certeza es que el submarino se fue demasiado en plano e implosionó”, afirmó durante la audiencia.

Sin embargo, el testigo insistió en varias oportunidades en que ninguna teoría puede comprobarse de manera definitiva.

“Nadie, nunca, lamentablemente, va a saber qué pasó a las 10.51”, expresó ante los jueces y agregó: “No se va a saber nunca”.

El juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan atraviesa su etapa final y las audiencias continuarán hasta el próximo 4 de junio.

Entre los imputados se encuentran altos mandos de la Armada acusados por presuntas responsabilidades vinculadas al control operativo y al estado del submarino antes de la misión.