Canotaje: “bataraces” corrieron la Regata “Vuelta al Río Carabelas” | Infoeme
Viernes 22 de Mayo 2026 - 15:46hs
11°
Viernes 22 de Mayo 2026 - 15:46hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  deportes
 |  Canotaje
 - 22 de Mayo de 2026 | 14:55

Canotaje: “bataraces” corrieron la Regata “Vuelta al Río Carabelas”

El pasado fin de semana tuvo lugar una nueva edición de la Regata “Vuelta al Río Carabelas” y palistas del Club Estudiantes dijeron presentes.

Representantes del canotaje de Estudiantes compitieron un certamen de gran nivel nacional en el Puerto de Escobar sobre el Paraná de las Palmas.

 

La prueba, organizada por el Club de Remo y Náutica Belén de Escobar y fiscalizada por FE.BO.CA.K., reunió a palistas de distintos puntos del país en una competencia de importante exigencia física y técnica debido a las condiciones del río y la extensión del recorrido.

 

Representando al “Bata”, Ariel Rojo logró el segundo puesto en la categoría Master D y Felipe Mariano también finalizó segundo dentro de Máster C, completando una destacada actuación para el canotaje albinegro.

 

La actividad se desarrolló entre sábado y domingo sobre uno de los escenarios más tradicionales del canotaje nacional, con recorridos de varios kilómetros que demandaron resistencia, estrategia y un gran esfuerzo de los competidores.

 

Fuente: prensa CAE

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME