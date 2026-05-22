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 - 22 de Mayo de 2026 | 18:08

Convocatoria a la Selección Argentina para nadadora “Carbonera”

María Luz Ford fue convocada a la Selección Argentina de Natación que dirá presente en el Campeonato Panamericano Panam Aquatics 2026.

Nadadora del Club Ferro representará al país en Colombia en un certamen internacional que reunirá a medio millar de deportistas.

 

María Luz Ford recibió una importante noticia en su carrera deportiva al ser convocada para representar a la Argentina en el Campeonato Panamericano de Natación Panam Aquatics 2026, que se llevará a cabo del 8 al 12 de julio en la ciudad de Ibagué, Colombia.

 

Ford, representante del Club Ferro, formará parte del seleccionado nacional en la categoría juvenil de 16 a 18 años y tras destacarse en diferentes instancias evaluativas, recibió la confirmación por parte de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos.

 

El certamen continental, uno de los más importantes del calendario panamericano, reunirá a más de 450 atletas provenientes de 25 países y se desarrollará bajo la reglamentación oficial de World Aquatics. Las pruebas se disputarán en una pileta de ocho carriles, con posibilidad de ampliarse a diez en caso de empate en las clasificaciones.

 

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