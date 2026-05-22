Convocatoria a la Selección Argentina para nadadora “Carbonera”

Nadadora del Club Ferro representará al país en Colombia en un certamen internacional que reunirá a medio millar de deportistas.

María Luz Ford recibió una importante noticia en su carrera deportiva al ser convocada para representar a la Argentina en el Campeonato Panamericano de Natación Panam Aquatics 2026, que se llevará a cabo del 8 al 12 de julio en la ciudad de Ibagué, Colombia.

Ford, representante del Club Ferro, formará parte del seleccionado nacional en la categoría juvenil de 16 a 18 años y tras destacarse en diferentes instancias evaluativas, recibió la confirmación por parte de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos.

El certamen continental, uno de los más importantes del calendario panamericano, reunirá a más de 450 atletas provenientes de 25 países y se desarrollará bajo la reglamentación oficial de World Aquatics. Las pruebas se disputarán en una pileta de ocho carriles, con posibilidad de ampliarse a diez en caso de empate en las clasificaciones.