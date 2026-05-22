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Viernes 22 de Mayo 2026 - 20:16hs
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 - 22 de Mayo de 2026 | 19:52

Handball: se jugó otra fecha de la “Copa Olavarría”

En la jornada del último domingo, en la cancha descubierta del Parque Olavarría, se jugó una nueva fecha de la “Copa Ciudad de Olavarría”.

La competencia organizada por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Olavarría jugó la segunda fecha en instalaciones del Club Racing.

 

En la cancha descubierta del “Chaira” tanto Damas como Caballeros le dieron continuidad al primer torneo del año reservado para la Primera División.

 

En la rama Masculina, Maguera sumó victorias para ser líder y en Damas, Estudiantes y Racing comparten la posición de privilegio.

 

Los resultados:

Femenino

Racing 29 – 22 Atlético Tapalqué

Atlético Tapalqué 25 – 27 Estudiantes

Racing 33 – 28 Estudiantes

Masculino

Atlético Tapalqué 25 – 22 Estudiantes

Universitario 20 – 26 Manguera

Manguera 23 – 25 Atlético Tapalqué 

 

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