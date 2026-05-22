Handball: se jugó otra fecha de la “Copa Olavarría”

La competencia organizada por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Olavarría jugó la segunda fecha en instalaciones del Club Racing.
En la cancha descubierta del “Chaira” tanto Damas como Caballeros le dieron continuidad al primer torneo del año reservado para la Primera División.
En la rama Masculina, Maguera sumó victorias para ser líder y en Damas, Estudiantes y Racing comparten la posición de privilegio.
Los resultados:
Femenino
Racing 29 – 22 Atlético Tapalqué
Atlético Tapalqué 25 – 27 Estudiantes
Racing 33 – 28 Estudiantes
Masculino
Atlético Tapalqué 25 – 22 Estudiantes
Universitario 20 – 26 Manguera
Manguera 23 – 25 Atlético Tapalqué