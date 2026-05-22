Las actividades para realizar el finde en Olavarría y localidades

En el marco del fin de semana largo y las celebraciones por el 25 de Mayo, la agenda de actividades culturales y recreativas para toda la familia comenzará este viernes y se extenderá hasta el próximo lunes.

Esta tarde, desde las 17:30 se brindará el taller “Desarmando estereotipos en los actos patrios escolares” en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría (Centro Cultural “San José”).

Se trata de una propuesta que se desarrollará de manera conjunta con el Departamento de Antropología Social de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires.

El taller está dirigido a estudiantes de magisterio y profesorados. El objetivo central es brindar herramientas conceptuales para revisar las prácticas pedagógicas vinculadas a las efemérides patrias.

La actividad estará a cargo de las antropólogas de la FACSO e investigadoras de CONICET, Agustina Girado y Natalia Larrea, quienes se introducirán en la temática de los actos escolares como espacios clave para la transmisión cultural y la construcción de identidades colectivas, donde suelen aparecer representaciones estereotipadas de personajes como “damas antiguas”, vendedores ambulantes o afrodescendientes, lo que invisibiliza conflictos y desigualdades de la sociedad colonial.

En la noche, a las 21 comenzará la presentación de la obra “La Ballena” con Julio Chávez en el Teatro Municipal. Protagonizada por el prestigioso actor Julio Chávez y la dirección de Ricky Pashkus, exitosa obra reconocida mundialmente que inspiró la película por la que Brendan Fraser ganó un Oscar.

“La Ballena” es la historia de un final. Los últimos días en la vida de un hombre que lleva en su cuerpo el daño que se ha hecho, que ha hecho y que le han hecho. Los últimos días de un hombre que intenta reparar algo impulsado por una esperanza en el mundo. Perdonar y ser perdonado es una forma de darle una nueva oportunidad al ser humano.

Sábado

Con comienzo a las 16, se brindará el taller de Escritura y Memoria Colectiva en el Museo de Espigas, en el marco de la celebración por el Día Internacional de los Museos.

Se buscará despertar la creatividad de los asistentes a través de diferentes propuestas. Asimismo, y dentro de dicho taller se desarrollará una actividad de memoria colectiva que permitirá rescatar recuerdos y anécdotas sobre la historia de la localidad. Los escritos serán utilizados para llevar adelante el proyecto de actualización de la muestra del Museo de Espigas.

A las 17:30 se realizará la apertura de la muestra “Quinquela Martin, Patrimonio de Olavarría” en el Centro Cultural Municipal “San José” (Sala 3).

Presentará una selección de pinturas del gran maestro argentino Benito Quinquela Martin, en diálogo con la exposición de “Cleto Ciocchinni, Hombre de mar”.

Asimismo, a las 18 horas, en Sala 2 y en el marco de esta muestra, se presentarán los músicos Diego Lurbe y Daniel Rodríguez (fagot y guitarra respectivamente), quienes interpretarán obras compuestas por Daniel Rodríguez.

En la noche, desde las 21:00 el Teatro Municipal será sede de la presentación de la “Gran Gala de Ballet”, Clásicos de Ballet y Tangos de Piazzolla.

Buenos Aires Ballet (BAB) es una compañía dirigida por Federico Fernández, Primer Bailarín del Teatro Colón que presenta la gira 2026 con Gran Gala de Ballet y los éxitos de Astor Piazzolla junto a primeras figuras de la danza argentina, Ballet del Teatro Colón y Teatro Argentino.

Este programa incluye los mejores fragmentos del repertorio clásico internacional en una misma noche y los éxitos del maestro Astor Piazzolla con obras creadas especialmente para la Compañía.

Lunes

Cerrando el fin de semana largo, el lunes estará marcado por las actividades por el 216º Aniversario de la Revolución de Mayo. El cronograma comenzará a las 8:45 con el Izado del Pabellón Nacional en la Plaza Coronel Olavarría seguido por el Tedeum en la Iglesia San José a las 9.

A las 9:30 comenzará la concentración en el hall del Palacio Municipal San Martín y el inicio del Desfile Patrio, pautado para las 10:30.

Finalmente, a las 20 será la Velada de Gala en el Teatro Municipal, con la presentación del Ballet Folklórico Municipal junto al dúo conformado por Luna Orioli y Valentina Fernández y los músicos Cristian Naab, Darío Galzadet, Kevin Dascon y la artista María Laura Tropea.