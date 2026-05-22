Allanaron y desmantelaron tres puntos de venta de drogas en la Ciudad

En los últimos días La Policía Federal Argentina, a través de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, desmanteló tres puntos de comercialización de estupefacientes que operaban bajo la modalidad de “delivery” en la Ciudad, tras una investigación llevada adelante por la División Unidad Operativa Federal (D.U.O.F.) local.

Según informaron las fuentes policiales, la investigación del caso inició en octubre de 2025, cuando personal de la brigada detectó maniobras compatibles con la venta de drogas en uno de los domicilios investigados. A partir de esa información, se desarrollaron diversas tareas de inteligencia y vigilancia que permitieron documentar de manera efectiva la actividad ilícita llevada adelante en las ubicaciones.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de la Dra. Fabiana San Román, con intervención de la U.F.I. N° 19 de Olavarría, a cargo del Dr. Christian Urlezaga, ordenó el allanamiento de los inmuebles involucrados.

Una vez realizados los allanamientos en todos los puntos, indicaron que los resultados fueron positivos, secuestrándose estupefacientes, entre ellos marihuana y clorhidrato de cocaína, valuados en más de $2.000.000 de pesos. También una importante suma de dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, destacándose $10.000 dólares, presuntamente proveniente de la actividad ilícita, junto con dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa.

Asimismo, se concretó la detención de varios hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Desde la fuerza destacaron que el operativo se enmarca en las acciones permanentes destinadas a combatir el narcotráfico y sus nuevas modalidades de comercialización, reafirmando el compromiso institucional en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la comunidad.