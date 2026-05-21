Karate: presencia en la “Copa Kwan Chuan Fa”

Karatekas olavarrienses participaron de un importante certamen en Moreno y se destacaron en la jornada del último domingo.

Una delegación de la Escuela de Artes Marciales Steel Warriors de Olavarría, a cargo de los profesores Lucas De Rosa, Luciano Mastronardo y Cristian Jara, obtuvo excelentes resultados en las categorías de Formas con Manos Vacías y Combate.

Giuliana Ruschetti, Sofía Ruschetti y Sabrina Da Rosa lograron medallas de oro y Uma Gutiérrez sumó una de bronce en Formas.

Por otro lado, en Combate, hubo segundos puestos para Sofía Ruschetti y Sabrina Da Rosa y medalla de bronce para Delfina Montiel. Además, en la modalidad de full contact, Luciano Mastronardo finalizó en el segundo lugar del podio.

Por último, la Escuela de Artes Marciales Steel Warriors recibió el Certificado de Afiliación a la Asociación Americana de Artes Marciales.