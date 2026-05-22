Billar 5 Quillas: jugadores del Club Español clasificados al Provincial

Representantes del Club Español completaron, con buen suceso, las segundas etapas de los campeonatos regionales de Billar 5 Quillas.

En diferentes escenarios se jugaron nuevas fechas de los Torneo Regionales y desde Primera Categoría a Promocional, hubo billaristas locales que lograron clasificación a la instancia provincial.

En Primera División estarán Leonardo Fiscella, Dario Rodríguez y Omar Nicolás Margonari; en Segunda competirán Víctor Hugo Di Marco y Jorge Ojeda y en Tercera lograron la clasificacion Julio Bologna y Juan Farana, que se suman a Daniel Seguel, Daniel Félix, Néstor Schwab y Milo Di Marco de categoría Promocional que se habían destacado oficiando como locales algunas semanas antes.

En el mes de junio jugarán en Trenque Lauquen los promocionales, en Bragado los representantes de Tercera y en Mar del Plata los de Segunda.

La Primera Categoría completarán el Torneo Provincial en el mes de agosto en instalaciones del Club Español de 9 de Julio.