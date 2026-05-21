Una propuesta para repensar los actos patrios escolares

La Facultad de Ciencias Sociales de la Unicen, en articulación con el Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría (IIAO) y el Municipio de Olavarría, llevarán adelante este viernes 22 de mayo el taller “Desarmando estereotipos en los actos patrios escolares”, una propuesta destinada a estudiantes de institutos de formación docente, docentes y público interesado en reflexionar críticamente sobre las representaciones tradicionales de las efemérides escolares.

La actividad se realizará desde las 17:30 horas en el auditorio del Centro Cultural San José y contará con la participación de alrededor de 80 personas, ya que los cupos disponibles se completaron rápidamente tras la apertura de la inscripción.

En diálogo con Infoeme, Leandro Banchio, antropólogo de la Facultad de Ciencias Sociales, explicó que la iniciativa surge “en el marco de la articulación entre la Facso y el IIAO, con la idea de generar una agenda conjunta de actividades”. En ese sentido, indicó que este taller será la primera propuesta organizada entre ambas instituciones.

La actividad comenzó a pensarse a partir de la cercanía de dos fechas significativas como el Día del Trabajador y el 25 de Mayo. Según detalló, junto a integrantes del IIAO se propuso abrir un espacio de reflexión sobre los actos escolares tradicionales y las formas en las que históricamente se representó el período colonial.

“Uno tiene ese recuerdo de los actos patrios tradicionales, bastante acartonados y simples”, comentó Banchio.

“Muchas veces tenemos en la memoria celebraciones patrias muy sencillas, donde algunos hacían de caballero, vendedor ambulante o pastelero, con representaciones bastante estereotipadas y descontextualizadas”, señaló.

Además, a modo de ejemplo agregó: “Te pintaban con corcho para hacer de negro velero y aparecía siempre feliz y bailando, cuando en realidad era una persona esclavizada”.

Desde la organización remarcaron que el taller busca pensar los actos escolares como espacios de transmisión cultural, construcción de memoria histórica e identidades colectivas.

“Bajo la idea de lo típico o lo costumbrista, muchas veces se terminan reproduciendo visiones simplificadas del pasado”, agregó.

En ese marco, también se pondrá en discusión cómo determinados estereotipos y prejuicios continúan reproduciéndose en prácticas escolares naturalizadas.

El objetivo de la propuesta será brindar herramientas conceptuales y pedagógicas para revisar críticamente esos formatos tradicionales y promover representaciones más diversas, complejas y democráticas dentro de las escuelas.

“El taller apunta a que docentes en formación puedan incorporar miradas que problematicen las desigualdades y permitan construir una memoria histórica más completa”, sostuvo Banchio.

La actividad estará a cargo de las antropólogas sociales e investigadoras del Conicet por Facso, Agustina Girado y Natalia Larrea.

La modalidad de trabajo será participativa e incluirá exposición dialogada, reflexión colectiva y análisis de ejemplos concretos de actos escolares.

“La idea no es irse con certezas cerradas, sino abrir preguntas e inquietudes para seguir pensando estas prácticas”, destacaron desde la organización.

Finalmente, adelantaron que, debido a la gran convocatoria, ya se proyecta una nueva edición del taller, aunque todavía no tiene fecha confirmada.

Además, anticiparon que durante el año continuarán desarrollándose distintas actividades impulsadas por el IIAO, espacio que funciona en el Centro Cultural San José y que cuenta con biblioteca, materiales históricos y piezas patrimoniales abiertas a la comunidad. Por consultas comunicarse al iiaobiblioteca@olavarria.edu.ar