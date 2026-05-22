Fútbol Local: arranca la “Copa Juan Domingo Marinangeli"

”

Cuenta regresiva para el inicio del año en el fútbol local y en la previa se confirmó que la competencia lleve el nombre de uno de los grandes referentes del fútbol olavarriense y contará con formato de Play-Off.

La Liga de Fútbol de Olavarría comenzará este domingo con la disputa de la Copa “Juan Domingo Marinangeli”, un nuevo torneo destinado a los equipos eliminados del Torneo Unión Regional Deportiva.

El certamen que se jugará bajo el sistema de eliminación homenajeará a Juan Domingo Marinangeli, histórico representante del fútbol local.

En esta primera instancia participarán cuatro equipos, mientras que Loma Negra aguardará directamente en la próxima fase por haber sido el mejor ubicado entre los cinco eliminados en el Torneo Interligas.

La primera ronda iniciará el domingo cuando Hinojo reciba a Espigas desde las 14:00 en el Enrique De la Quintana, mientras que Sierra Chica y Colonias y Cerros jugarán el lunes a las 15:00.