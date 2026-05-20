El Ballet Folklórico Municipal será protagonista de la Velada de Gala

En el marco de la celebración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo el lunes 25 de mayo se llevará a cabo la Velada de Gala en el Teatro Municipal, desde las 20.

En esta oportunidad, participará el Ballet Folklórico Municipal junto al dúo conformado por Luna Orioli y Valentina Fernández y los músicos Cristian Naab, Dario Galzadet, Kevin Dascon y la artista María Laura Tropea.

El Ballet Folklórico Municipal presentará un cuadro denominado “Mujer anterior”, que es una obra basada en el poema “Elogio de la mujer anterior” de Clotilde Ñusta de Piorno. A través del lenguaje de la danza se busca poner en movimiento sus palabras tan profundas y conmovedoras. Su mensaje tan claro y tan potente, como actual, es un reclamo y un llamado.

Seguido de eso presentará “Como pájaro libre”, que no refiere únicamente a la popular poesía musical interpretada por Mercedes Sosa ni tampoco sólo a una metáfora poética, sino a una declaración de sentido. Un sentido profundo, así como un pájaro nace para cantar y volar, Mercedes nació para alzar la voz y darle al mundo un impulso vital, artístico y cultural.

Finalmente se presentará el cuadro tradicional “Cocoliche”, que en esta oportunidad estará coreografiado por el profesor universitario de Artes en Danza y licenciado en Folklore Héctor Kriger,

Esta obra recorre el pulso festivo de nuestras raíces a través de la firmeza, el palito y el pericón, danzas que evocan el espíritu popular de una patria naciente y de un pueblo que encontró en el baile una forma de reunirse, resistir y celebrar.

Inspirada en el tradicional pericón del circo criollo y en la figura entrañable de Cocoliche —personaje nacido del cruce entre la inmigración y la cultura gauchesca—, la propuesta pone en escena el humor, la picardía y la diversidad que fueron dando identidad a nuestro pueblo.

El Ballet folklórico municipal está integrado actualmente por ocho parejas conformadas por los bailarines: Romina Brunero, Yanina Capponi, Camila Mángano, Delia Ortega, Yanina Sanabria, Camila Terraza, María Eugenia Van Dyk, Lourdes Zárate, Emanuel Cavagna, Lucas Laurín, Alejo Narvaja, Santiago Olmos, Álvaro Pérez Marton, Nicolás Romero, Brian Rueda, Lucas Serantes

Asistentes Coreográficos:Romina Brunero y Lucas Serantes. Dirección: Mariana Jadur.

La entrada es libre y gratuita.