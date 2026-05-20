Liga Federal: Estudiantes ganó el último clásico de la temporada

En el Parque Olavarría, la tercera categoría del básquet argentino volvió a tener el “Clásico de los Clásicos” y fue con festejo para Estudiantes que se tomó revancha y ganó en condición de visitante.

El “Bataraz” derrotó 76 a 74 a Racing y, por primera vez en la temporada, ganó en condición de visitante. Martín Delgado con 23 puntos fue el máximo anotador de la noche.

El último clásico de la Fase Regular fue un partido de dientes apretados, mucha fricción y final incierto que tuvo a los dirigidos por Mariano Iglesias siendo más regulares para quedarse con la necesitada victoria.

Las acciones habían iniciado parejas, el local apostó a su juego interno y la visita sumó con tiros lejanos para sacar una leve ventaja que no logró sostener antes del primer final.

Los segundos 10 minutos tuvieron poco gol, el “Chaira” tomó la delantera y obligó a la detención visitante para generar la reacción y terminar en desventaja por la mínima antes del descanso largo.

El complemento no varió demasiado, ambos sumaron muchas pérdidas y el cotejo se volvió poco vistoso para que Racing lograra sostener algunos puntos de ventaja.

Los últimos 10 minutos, fueron otra historia, Estudiantes jugó su mejor básquet y llegó a sacar una decena de puntos de ventaja a pesar de los intentos racinguistas por descontar, descuento que llegó en los minutos finales para poner suspenso a la definición.

Tuvo la última Racing, pero el tiro de tres puntos no tuvo destino de red y Estudiantes terminó festejando un necesitado triunfo para llegar a cuatro conquistas sobre 12 presentaciones en la Conferencia Sudeste A.

Destacada actuaciones de Silveyra y Chapero en la visita que tuvieron apariciones claves que se sumaron a los rendidores Arese y Maretto para sostener un partido siempre cerca y aprovechar las buenas rachas para terminar festejando.

Pensando en el posicionamiento final de cara a los Play-In, fue gran victoria del “albinegro” que, en un posible empate, aventajará a Racing por diferencia de puntos.

Síntesis Racing – Estudiantes:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Vizcaíno, A. y Enrique, M.

Racing (74): Risso (9), Dupin (5), Yaben (8), Delgado (23), Sesto (21) -FI- Dieser Cataldi (3), Pereyra (5), Larregina (0). DT- Matías Orlando

Estudiantes (76): Silveyra (11), Piccinelli (5), Arese (14), Maretto (20), Molina (0) -FI- Chapero (11), Mariano (0), Framiñan (5), Rincón (5), Murias (5). DT- Mariano Iglesias

Parciales: 19 – 20; 38 – 37; 59 – 53 y 74 – 76.