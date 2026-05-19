Estudiantes secundarios de Olavarría recibirán capacitación en educación financiera

Rico en Data, el curso de educación financiera de Banco Provincia en coordinación con la Dirección General de Cultura y Educación, ya comenzó a recorrer las aulas de Olavarría. En su segundo año en el distrito, el curso prevé alcanzar a más de 1.000 estudiantes de tercer año entre mayo y julio, superando así los 711 jóvenes capacitados en la edición 2025. Las clases están a cargo de dos formadoras locales, quienes también dictarán los cursos.

Durante 2025, el ciclo visitó más de 2.300 escuelas de 135 municipios bonaerenses. Según una encuesta realizada entre estudiantes que participaron del curso, 9 de cada 10 jóvenes consideran útil aprender sobre finanzas personales, un dato que refuerza la importancia de este tipo de iniciativas en el ámbito educativo.

La propuesta combina contenidos teóricos con dinámicas participativas, promoviendo el pensamiento crítico y el uso responsable del dinero.

Además, se complementa con contenidos audiovisuales como el podcast Rico.en.data, disponible en las cuentas de YouTube y Spotify de Banco Provincia, y el programa de radio que se emite todos los lunes por Radio Provincia AM 1.270.

Rico en Data en radio es un ciclo dedicado exclusivamente a la educación financiera. Durante una hora, la economista y divulgadora Cande Botto y el periodista Juan Ignacio Velcoff analizan diversos aspectos de la economía cotidiana y las finanzas personales de forma simple y accesible para toda la familia.

Compromiso con la educación financiera

Rico en Data es un producto del Programa de educación financiera Incluir, lanzado en 2020 con la participación de todas las instituciones que conforman la banca pública bonaerense: Banco Provincia, Provincia Servicios Financieros y Provincia Microcréditos.

Incluir desarrolla diversos proyectos con el objetivo de brindarles a las personas habilidades para que puedan utilizar las herramientas que ofrece el sistema financiero, en particular aquellas vinculadas con las nuevas tecnologías. Cada acción está orientada a un segmento de la población específico: municipios de la provincia de Buenos Aires; mujeres y diversidades; trabajadores y trabajadoras de la economía informal; personas mayores; pymes bonaerenses y, a partir de Rico en Data, adolescentes.