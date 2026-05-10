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Se viene el primer encuentro de la Milonga “La Bicente”

Serán cuatro jornadas durante el año destinadas a los seguidores del tango. La primera fecha se desarrollará este domingo 10 de mayo, de 19 a 22 horas, en la Casa del Bicentenario.

 

La Subsecretaría de Cultura y la Escuela Municipal de Danza, presenta por segundo año consecutivo el ciclo de encuentros Milonga “La Bicente”, una propuesta que busca brindar un espacio de danza y encuentro para todos aquellos apasionados del tango.

 

“La Bicente” consiste en cuatro encuentros que se desarrollarán a lo largo del año en la Casa del Bicentenario (Bolívar y Cerrito), de 19 a 22 horas.

 

El primer encuentro será este domingo 10 de mayo y se convoca a todos aquellos que quieran participar de estas nochecitas de milonga, a que se sumen a acompañar y disfrutar del tango.

 

Las siguientes fechas son el 14 de junio, el 16 de agosto y el  20 de septiembre. Cabe aclarar que se trata de una actividad con  entrada libre y gratuita.

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