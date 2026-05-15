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 - 15 de Mayo de 2026 | 17:28

El show "Misterios Mentales" llega a Olavarría en julio

Protagonizado por Agustín Canolik, el espectáculo interactivo de mentalismo invita a reflexionar sobre el misterio y el lugar que le damos en nuestra vida actual. Entradas a la venta a través de articket, en Tecnocentro y en el Teatro Municipal. 

 

El viernes 10 de julio se presentará en Olavarría el show Misterios mentales, protagonizado por Agustín Canolik. Será desde las 21 en la sala del Teatro Municipal. 

La propuesta apunta a reflexionar sobre las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos y el lugar del misterio en la modernidad. 

Se trata de una apuesta que contrasta con la ilusión de que ya no hay más misterio por descubrir y que todas las respuestas a nuestras preguntas están al alcance de un movimiento de pulgar. 

Hace cien años los públicos iban al teatro para vivir una experiencia de misterio y los ilusionistas compartían sus viajes por los rincones ocultos del mundo. 

Hoy en día, que aparentemente el mundo está al alcance de un click y supuestamente ya no hay nada para descubrir, quizás el misterio ya no se encuentra viajando por el mundo. 

Tal vez el misterio se encuentre en el viaje interior.

Las entradas ya se encuentran a la venta por un valor de $45.000 a través de articket (crédito y débito), en Tecnocentro, Rivadavia 3065 (solo efectivo) o en el Teatro Municipal, Rivadavia 2780 (débito, crédito y billeteras virtuales). 

 

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