“Berny por siempre”: música y mural en homenaje a Bernardo Cordero

Con una fuerte carga emotiva y al ritmo de la música, este domingo se desarrolló en el barrio CECO I el evento “Berny por siempre”, una jornada homenaje para recordar a Bernardo Cordero, músico, productor y referente artístico muy querido por la comunidad.

La propuesta reunió a familiares, amigos, colegas y vecinos que se acercaron para compartir una tarde especial atravesada por el arte y la memoria. Durante el encuentro se presentaron más de diez bandas en vivo, en un escenario que celebra la pasión de Cordero por la música y su permanente vínculo con los artistas locales.

Entre los grupos y músicos que forman parte de la jornada se destacan Envuelto en Llamas, Ovni, Los Gonzáles, Las Piernas del Teniente Dan y Tito Rosello, entre otras propuestas que se sumaron para rendir tributo.

Además de los shows musicales, el evento cuenta con una intervención artística en vivo a cargo del muralista Graffo, quien realizó una obra en homenaje a Bernardo, sumando color y simbolismo a una jornada marcada por los recuerdos y el reconocimiento.

Bernardo Cordero dejó una importante huella en el ámbito musical y audiovisual. A lo largo de su carrera participó en proyectos de alcance nacional como “El Gerente”, largometraje dirigido por Ariel Winograd, y trabajó componiendo cortinas musicales para productoras como Ideas del Sur y Endemol.

También colaboró en contenidos para Disney Latinoamérica y formó parte de las bandas Voltaire y Jungla, donde aportó su voz y su talento como bajista.

Más allá de su recorrido profesional, quienes lo conocieron destacan especialmente su rol como formador y coach musical. Su vocación por la enseñanza lo llevó a brindar seminarios de composición en los que compartía herramientas técnicas, experiencias y su pasión por la creación de canciones.

Con música, arte y emoción, el homenaje continúa durante toda la jornada y mantiene vivo el legado de un artista que dejó una marca imborrable en la cultura local y nacional.