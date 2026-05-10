Este domingo Colonia Nievas celebra su 148º aniversario con una gran fiesta | Infoeme
Domingo 10 de Mayo 2026 - 11:06hs
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 - 10 de Mayo de 2026 | 09:49

Este domingo Colonia Nievas celebra su 148º aniversario con una gran fiesta

En el marco de la fecha se realizará la celebración de la Kerb. A las 13 horas se habilitarán los puestos de comida, foodtrucks, feria de emprendedores y artesanos. Por la tarde se realizará el acto protocolar, entrega de reconocimientos, desfile y danzas típicas.

 

Colonia Nievas celebrará con distintas actividades el festejo por su 148º aniversario, que se desarrollará este domingo 10 de mayo en la localidad, donde también se realizará la celebración de la tradicional Fiesta Kerb.

La jornada se emplazará en la Plaza “Juan José Naviliat” y dará inicio a las 11 horas con la misa en la Capilla San Miguel Arcángel, y continuará desde el mediodía con patio de comidas, artesanos, desfile y espectáculos musicales.

Se invita a toda la comunidad a participar de este evento popular que pretende generar un espacio festivo y reunir a vecinos, ex vecinos, y público en general poniendo en valor la cultura y tradición de los alemanes del Volga, la gastronomía, la música y la danza.

Programación

  • 11:00 horas: Celebración de la Santa Misa en la Capilla “San Miguel Arcángel” y posterior procesión.
  • 13:00 horas. Habilitación oficial de los patios de comida con puestos gastronomía típica y foodtrucks, feria de artesanos y emprendedores.
  • 14:30 horas. Acto protocolar, entrega de reconocimientos y desfile.
  • 15:45 horas. Danza típica a cargo del Ballet “Wir Bringen Freunden”.
  • 16:00 horas. Presentación del grupo musical “Las Chinas”.
  • 17:00 horas. Cierre musical a cargo de “Machilo y la Superband.

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