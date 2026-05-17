Torneo Pre-Federal de Mayores: quinta caída para el “albinegro”

El certamen provincial organizado por la Federación Bonaerense de Básquet tuvo una nueva presentación para Estudiantes que cayó en condición de visitante.

El “Bataraz” cayó 62 a 42 ante Platense en La Plata en el duelo correspondiente a la 3° fecha que había sido suspendido por alerta meteorológica.

Fueron parejos tres de los cuatro periodos en la capital provincial, pero el conjunto local aprovechó un muy poco certero segundo parcial “albinegro” y sacó una diferencia que luego se encargó de controlar.

La máxima anotadora del partido fue Negita Jaime con 15 puntos para las platenses que lograron su primer triunfo en la competencia, ante un elenco “albinegro” que no logra salir de perdedor.

Síntesis Platense – Estudiantes:

Estadio:

Árbitros: Julio Costa

Platense (62): Lugones (6), Chubrega (13), Arguero (12), Jaime (15), Kuligowski (3) -FI- Serino (0), Paz (10), Gómez (0), De los Santos (3). DT- Lucas Bucchino

Estudiantes (42): Casttañares, (5), Lemma (9), Sak (7), Chantiri (8), Rojas (11) -FI- Juárez (0), Requena (0), Bellinzoni (0), Barrera (0), Vendeirinho (2), Baldi (0). DT- Ramiro Bou

Parciales: 12 – 10; 29 – 18; 41 – 30 y 62 – 42