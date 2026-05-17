Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría tuvo continuidad para el Torneo Apertura en las tres categorías.

Luego de una nueva suspensión por mal clima, los Veteranos completaron la 10° fecha en la categoría +42 y la 9° en +50 y +55.

Los resultados:

+42

San Martín 8 (Zalasar, Gómez -2-, Meira -3-, Schroh -2-) – 0 10 de Junio

Deportivo Olavarría 2(Clark y Guevara) – 1 (Benecier) Santa Agueda

Ferro Seniors 1 – 0 Villa Aurora

Tercer Tiempo 2 (Caseres y Wagner) – 0 Lo Viejo Funciona

El Provincial 1 (Díaz) – 0 Sociedad de Fomento Mariano Moreno

Villa Magdalena 2 (Bargas y Domínguez) – 1 (Wisner) Santa Luisa

Mariano Moreno 1 (Giacomaso) – 0 Club Hinojo

Molino Viejo 4 (Berg, Freites, Giles y Sotuyo) – 0 Amanecer Argentino

La Candela 1 (Zibecchi) – 1 (Pacheco) Deportivo Fran

Santa Catalina 1 (Sampaoli) – 1 (Valencia) Loma Negra

+50

Sociedad de Fomento Los Robles 3 (Posadas, Cancina y Quintero) – 2 (Ríos, Rodríguez) Complejo El Indio

La Candela 2 (Adrián, Besseghini) – 0 Pinturas Norres

Pueblo Nuevo 2 (Marín)- 1 (Arena) Truck Vial

Los Tigres 2 (Maerlos, Macione) – 1 (Ripoll) Peña de Boca

El Fortín 1 (Tresarrieu) – 1 (Dentaro) Carboneros

+55

Mecánica Cortez 5 (Betancur, Junger, Mourlas, Gerard, Delippo) – 0 Veteranos Continentales

El Fortín 2 (Coppero, Occhi) – 0 Ferro

Independiente de Chillar 1 (Giménez) – 0 Carboneros

Camioneros 5 (Álvarez, Dimartino, Herrera y Sosa -2-) – 0 Defensores de Hinojo

Pueblo Nuevo 3 (Gergallo, Mimbielli -2-) – 2 (Cabilla, Santillán) Independiente Loma Negra

Agrupación Malvinas 5 (Espinosa -2-, López, Molina y Salas) – 2 (Quintana -2-) Viajantes

La Candela 2 (Cunioli, Gorosito) – 2 (Picholo, Silva) Espigas

Hinojo 5 (Kunn, Pugnale -2-, Román, Azato) – 0 La Tradición

Libre: Mariano Moreno