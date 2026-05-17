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Domingo 17 de Mayo 2026 - 11:43hs
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 - 17 de Mayo de 2026 | 11:30

Los resultados de Veteranos

Como cada jornada sabatina hubo acción para los Veteranos que completaron la fecha que había sido postergada por mal clima.

Foto: Canal Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría tuvo continuidad para el Torneo Apertura en las tres categorías.

 

Luego de una nueva suspensión por mal clima, los Veteranos completaron la 10° fecha en la categoría +42 y la 9° en +50 y +55.

 

Los resultados:

+42

San Martín 8 (Zalasar, Gómez -2-, Meira -3-, Schroh -2-) – 0 10 de Junio 

Deportivo Olavarría 2(Clark y Guevara) – 1 (Benecier) Santa Agueda 

Ferro Seniors 1 – 0 Villa Aurora

Tercer Tiempo 2 (Caseres y Wagner) – 0 Lo Viejo Funciona 

El Provincial 1 (Díaz) – 0 Sociedad de Fomento Mariano Moreno 

Villa Magdalena 2 (Bargas y Domínguez) – 1 (Wisner) Santa Luisa

Mariano Moreno 1 (Giacomaso) – 0 Club Hinojo 

Molino Viejo 4 (Berg, Freites, Giles y Sotuyo) – 0 Amanecer Argentino 

La Candela 1 (Zibecchi) – 1 (Pacheco) Deportivo Fran 

Santa Catalina 1 (Sampaoli) – 1 (Valencia) Loma Negra 

 

+50

Sociedad de Fomento Los Robles 3 (Posadas, Cancina y Quintero) – 2 (Ríos, Rodríguez) Complejo El Indio

La Candela 2 (Adrián, Besseghini) – 0 Pinturas Norres

Pueblo Nuevo 2 (Marín)- 1 (Arena) Truck Vial 

Los Tigres 2 (Maerlos, Macione) – 1 (Ripoll) Peña de Boca

El Fortín 1 (Tresarrieu) – 1 (Dentaro) Carboneros

 

+55

Mecánica Cortez 5 (Betancur, Junger, Mourlas, Gerard, Delippo) – 0 Veteranos Continentales 

El Fortín 2 (Coppero, Occhi) – 0 Ferro 

Independiente de Chillar 1 (Giménez) – 0 Carboneros  

Camioneros 5 (Álvarez, Dimartino, Herrera y Sosa -2-) – 0 Defensores de Hinojo

Pueblo Nuevo 3 (Gergallo, Mimbielli -2-) – 2 (Cabilla, Santillán) Independiente Loma Negra

Agrupación Malvinas 5 (Espinosa -2-, López, Molina y Salas) – 2 (Quintana -2-) Viajantes

La Candela 2 (Cunioli, Gorosito) – 2 (Picholo, Silva) Espigas

Hinojo 5 (Kunn, Pugnale -2-, Román, Azato) – 0 La Tradición 

Libre: Mariano Moreno 

 

 

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