Básquet Femenino: la fecha se jugó en Henderson y perdió El Fortín

El certamen organizado por la Asociación de Básquet para la Primera División Femenina completó la 3° fecha con dos partidos en Henderson.
En Henderson se jugó la 3° fecha del primer torneo del año y fue con victorias para Sport Club Trinitarios y el equipo anfitrión.
El Fortín sumó su primera derrota sobre dos presentaciones y Sport Club Trinitarios y Henderson sumaron triunfos para ser líderes.
Los resultados:
Sport Club Trinitarios 61 – 58 El Fortín
Henderson 71 – 22 Argentino
Libre: Racing (L)