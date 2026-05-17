Básquet Femenino: la fecha se jugó en Henderson y perdió El Fortín

El certamen organizado por la Asociación de Básquet para la Primera División Femenina completó la 3° fecha con dos partidos en Henderson.

En Henderson se jugó la 3° fecha del primer torneo del año y fue con victorias para Sport Club Trinitarios y el equipo anfitrión.

El Fortín sumó su primera derrota sobre dos presentaciones y Sport Club Trinitarios y Henderson sumaron triunfos para ser líderes.

Los resultados:

Sport Club Trinitarios 61 – 58 El Fortín

Henderson 71 – 22 Argentino

Libre: Racing (L)