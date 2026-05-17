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 - 17 de Mayo de 2026 | 21:50

Básquet Femenino: la fecha se jugó en Henderson y perdió El Fortín

El Torneo Regional completó una nueva jornada y fue con dos partidos en el gimnasio del Fútbol Club Henderson. Hubo derrota para El Fortín. 

Foto: El Fortín

El certamen organizado por la Asociación de Básquet para la Primera División Femenina completó la 3° fecha con dos partidos en Henderson.

 

En Henderson se jugó la 3° fecha del primer torneo del año y fue con victorias para Sport Club Trinitarios y el equipo anfitrión.

 

El Fortín sumó su primera derrota sobre dos presentaciones y Sport Club Trinitarios y Henderson sumaron triunfos para ser líderes.

 

Los resultados:

Sport Club Trinitarios 61 – 58 El Fortín 

Henderson 71 – 22 Argentino

Libre: Racing (L)

 

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