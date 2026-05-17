Sin stock de sobres, pusieron día y horario para cambiar figuritas del Mundial

En menor medida de lo ocurrido con la fiebre por el álbum del mundial de Qatar 2022, esta nueva edición también tiene una gran demanda a medida que se acerca la fecha de comienzo de la nueva cita mundialista.

Los sobres vuelan de los kioscos, supermercados y almacenes para completar el álbum de 980 figuritas, 310 más de lo que tenía el de Qatar, y ante la falta de stock por la alta demanda, Horacio Pereyra, jefe comercial del supermercado Carrefour Market ubicado sobre avenida Del Valle, comenzó una iniciativa para que las personas se junten allí para realizar intercambios de las repetidas.

“Nos quedamos sin figuritas para vender y como venían a preguntar fomentamos que se junten un día y horario puntual a cambiarlas acá”, explicó sobre la idea. El lugar de encuentro es el estacionamiento del propio supermercado, cada domingo a las 11.

Allí, niños acompañados de padres, adolescentes y jóvenes de todas las edades asistieron este domingo a la primera juntada para el intercambio.

Cientos y cientos de figuritas repetidas, hojas de control y álbumes casi llenos fueron el paisaje durante la mañana.

“Arrancó hoy como prueba y la idea es que siga para que los chicos tengan su espacio para cambiar las figuritas”, enfatizó Pereyra.