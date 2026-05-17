La agenda de actividades en la Ciudad para este domingo

Con una agenda marcada por el Día Internacional de los Museos, las actividades de este domingo incluyen eventos culturales en los diferentes espacios de Olavarría, que se suman a las ofertas deportivas y recreativas.

Desde las 11 se disputará una nueva fecha de la Copa Olavarría de Handball en el Club Racing. Tendrá su segunda jornada de actividad con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad, los equipos que se enfrentarán son Racing, Tapalqué, Estudiantes, Universitario y Manguera, tanto en sus categorías masculinas como femeninas.

A las 15 se realizará la inauguración de la muestra fotográfica “Emiliozzi, una pasión en imágenes” en el marco del Día Internacional de los Museos en el “Hermanos Emiliozzi”.

Se trata de fotografías originales del archivo del Museo Hermanos Emiliozzi, sobre el trabajo cotidiano y la campaña deportiva de los Gringos Emiliozzi, que llevaron a Olavarría a estar en lo más alto del automovilismo nacional.

En el mismo horario, 15:00 horas habrá un Paseo Guiado en el Patio de Máquinas en el Museo “Miguel Stoessel Müller” de Colonia San Miguel.

Otra de las actividades pactadas para esa hora es el Cierre del Ciclo Literario “Pueblos de Olavarría” en la Casa del Bicentenario. La iniciativa se realiza en el marco de la celebración de los “200 años de amistad Alemania en Argentina”, recordando un vínculo forjado sobre la hospitalidad y la esperanza.

Una nueva edición de Juguemos en la Plaza se llevará a cabo desde las 15:30 en el Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona”. Quienes quieran sumarse deberán acercarse únicamente con una botellita de agua y muchas ganas de divertirse.

En Loma Negra desde las 16 se realizará la presentación del libro “Vigilias” de Iris Giaconia en el museo de la localidad.

Por último, despidiendo la tarde, a partir de las 19 se presentará el Quinteto Municipal “Vientos de Olavarría” en el Club de Pesca (Sarmiento 980) con una presentación libre y gratuita que cuenta con la colaboración de la Casa de Cultura y Turismo de Villa Alfredo Fortabat.

“Vientos de Olavarría” se encuentra integrado por Claudia Cortés en flauta, Carlos Orlando en oboe, Mario Romano en clarinete, Marcos Tallarita en corno y Julieta Di Fede en fagot.