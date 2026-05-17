Chingotto y Galán, paliza mediante, son los campeones de Buenos Aires 

El torneo que marcó un nuevo récord de presencia de público en Premier Pádel concluyó este domingo con la consagración de la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño.

En el estadio Mary Terán de Weiss, Federico Chingotto y Alejandro Galán logró su quinto título en lo que va del 2026 al derrotar a Arturo Coello y Agustín Tapia por un contundente 6/2 y 6/1.

En la previa, la orquesta de la Prefectura Naval Argentina interpretó el himno nacional. Sonaron afinados, al unísono, a tiempo perfecto. Para no ser menos, instantes después entraron a jugar Chingotto y Galán, y calcaron esa misma armonía musical sobre el 20x10.

Los primeros quince minutos fueron de un dominio "chingalanesco" absoluto. Jugaron al pádel como si tuvieran un joystick en las manos, en un modo superhéroe donde cada movimiento era sincronizado, elegante, potente y, sobre todo, funcional. Fue una auténtica oda al pádel en equipo, para terminar cerrando la primera manga por un contundente 6-2.

El segundo parcial no estaba para épicas remontadas; fue una exhibición que pegaba más en el escenario del Teatro Colón que en el cemento del Parque Roca. Federico Chingotto se erigió como el amo y señor del partido. Estuvo hiperlaborioso e impasable en la faceta defensiva, y sorprendentemente desafiante y punzante en la ofensiva. Alejandro Galán fue, sencillamente, un alienígena. Estuvo en todas partes, definiendo con una autoridad incontestable.

El marcador final arrojó un 6-2 y 6-1, una paliza histórica. Es el resultado más abultado a favor de Galán y Chingotto sobre esta pareja desde aquel P2 de Génova, del cual han pasado ya casi dos años. Esta victoria no es solo un trofeo más; es combustible puro que incendia la lucha por el número uno del mundo.

Fuente: Marca