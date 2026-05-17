La “Bella Vista Trail” fue un éxito con 400 atletas

La 2° edición de la “Bella Vista Trail” organizada por Fox Trail Running y la fiscalización del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría fue un rotundo éxito para las dos distancias.

La competencia por inmediaciones del paraje y las sierras de la localidad tuvo importante número de deportistas en los 15 y 9 kilómetros dispuestos por la organización.

Laura Trumpio y Diego Gómez de Saladillo ganaron en la categoría principal, mientras que la distancia menor fue para Romina Acosta y Pablo Catalini.

Los resultados:

15K

Damas

1° Laura Trumpio

2° Romina Liseck

3° Florencia Juárez

4° Marisol Popovich

5° Mercedes Lorenzo

Caballeros

1° Diego Gómez (Saladillo)

2° Diego Díaz

3° Lucas Martín

4° Diego Ortiz

5° Mauricio Olivera

9K

Damas

1° Romina Acosta

2° Lucía Peñalva

3° Tamara Suquiluide

4° Brenda Antonio

5° Chantal Guillemot

Caballeros

1° Pablo Catalini

2° Marcelo Gallo

3° Maximiliano Moreno

4° Marcos Peñalva

5° Germán Silva