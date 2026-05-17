La “Bella Vista Trail” fue un éxito con 400 atletas

La 2° edición de la “Bella Vista Trail” organizada por Fox Trail Running y la fiscalización del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría fue un rotundo éxito para las dos distancias.
La competencia por inmediaciones del paraje y las sierras de la localidad tuvo importante número de deportistas en los 15 y 9 kilómetros dispuestos por la organización.
Laura Trumpio y Diego Gómez de Saladillo ganaron en la categoría principal, mientras que la distancia menor fue para Romina Acosta y Pablo Catalini.
Los resultados:
15K
Damas
1° Laura Trumpio
2° Romina Liseck
3° Florencia Juárez
4° Marisol Popovich
5° Mercedes Lorenzo
Caballeros
1° Diego Gómez (Saladillo)
2° Diego Díaz
3° Lucas Martín
4° Diego Ortiz
5° Mauricio Olivera
9K
Damas
1° Romina Acosta
2° Lucía Peñalva
3° Tamara Suquiluide
4° Brenda Antonio
5° Chantal Guillemot
Caballeros
1° Pablo Catalini
2° Marcelo Gallo
3° Maximiliano Moreno
4° Marcos Peñalva
5° Germán Silva