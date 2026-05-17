Boxeo: olavarrienses campeones rioplatenses en Uruguay

En la República Oriental del Uruguay pasó una velada de boxeo amateur con la disputa de diez combates entre púgiles uruguayos y argentinos que puso en disputa el cetro rioplatense y fue con festejos olavarrienses.

En el gimnasio del Club CYSSA en Colonia se llevó a cabo la velada organizada por Sparboxing y la labor conjunta de la Unión Libre y Activa del Boxeo Uruguayo y Liga Bonaerense de Boxeo Amateur con 10 combates amateur y cinturones en disputa.

Sobre el ring uruguayo, Tomás Coca del gimnasio Turco Box derrotó a Daian Pérez en la categoría Juveniles. Fue por decisión en las tarjetas.

Además, también fue victoria para Franco Laffitte de Boxing Cos que se impuso en la categoría Mayores a Alex Fernández.