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 - 17 de Mayo de 2026 | 13:31

Boxeo: olavarrienses campeones rioplatenses en Uruguay

En la noche del pasado sábado, Tomás Coca y Franco Laffite se subieron al ring en Uruguay y se consagraron campeones rioplatenses.

En la República Oriental del Uruguay pasó una velada de boxeo amateur con la disputa de diez combates entre púgiles uruguayos y argentinos que puso en disputa el cetro rioplatense y fue con festejos olavarrienses.

 

En el gimnasio del Club CYSSA en Colonia se llevó a cabo la velada organizada por Sparboxing y la labor conjunta de la Unión Libre y Activa del Boxeo Uruguayo y Liga Bonaerense de Boxeo Amateur con 10 combates amateur y cinturones en disputa.

 

Sobre el ring uruguayo, Tomás Coca del gimnasio Turco Box derrotó a Daian Pérez en la categoría Juveniles. Fue por decisión en las tarjetas.

 

Además, también fue victoria para Franco Laffitte de Boxing Cos que se impuso en la categoría Mayores a Alex Fernández.

 

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