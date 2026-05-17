Pre-Federal de Formativas: El Fortín sumó nuevas derrotas

Los equipos femeninos de El Fortín completaron nuevas presentaciones en el certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet para las categorías formativas y fue con tres derrotas.

El “Fortinero” completó tres de sus duelos pendientes en la Zona Sur y sumó dos caídas en U13 y otra en U15. En el Amadeo Bellingeri recibió a Peñarol en horario vespertino y había iniciado la jornada con derrota en Tandil.

Los resultados:

U13:

Independiente 65 – 41 El Fortín

El Fortín 30 – 62 Peñarol

U15:

El Fortín 32 – 49 Peñarol