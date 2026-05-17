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Domingo 17 de Mayo 2026 - 23:06hs
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 - 17 de Mayo de 2026 | 22:10

Pre-Federal de Formativas: El Fortín sumó nuevas derrotas

En la jornada del domingo, El Fortín completó nuevas presentaciones en la Liga Pre-Federal Formativa y fue con derrotas.

Foto: Prensa El Fortín

Los equipos femeninos de El Fortín completaron nuevas presentaciones en el certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet para las categorías formativas y fue con tres derrotas.

 

El “Fortinero” completó tres de sus duelos pendientes en la Zona Sur y sumó dos caídas en U13 y otra en U15. En el Amadeo Bellingeri recibió a Peñarol en horario vespertino y había iniciado la jornada con derrota en Tandil.

 

Los resultados:

U13:

Independiente 65 – 41 El Fortín

El Fortín 30 – 62 Peñarol 

U15:

El Fortín 32 – 49 Peñarol

 

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