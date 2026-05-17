Torneo Unión Regional Deportiva: Embajadores y Municipales no se sacaron ventajas

En el Tete Di Carlo, Embajadores y Municipales jugaron los primeros 90 minutos del Torneo Interligas organizado en conjunto por las Ligas de Fútbol de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida y terminó en empate.

Embajadores y Municipales igualaron 1 a 1 en el partido que inició los Octavos de Final del Torneo Interligas. Federico Sacher a los 17´ y Franco Janson a los 34´ marcaron los goles.

En un partido discreto y de trámite parejo, el local intentó un poco más, pero ninguno de los dos quiso perder y se conformaron con el empate para dejar todo en suspenso para la revancha.

Poco y nada pasó en la fría tarde dominical, las acciones iniciaron con una dudosa jugada que reclamó toda la hinchada local por una infracción dentro del área no sancionada y prosiguió con el primer grito de gol de la tarde.

Fue a los 17´ cuando Federico Sacher que había ido a buscar de cabeza un centro desde pelota parada, encontró el rebote que dejó Bahl al cabezazo de Scipioni y debió de acomodar el pie para enviar la pelota al fondo de la red.

A pesar de los jugadores de buen pie en ambos bandos, fue poco vistoso el comienzo de los Play-Off, pero en desventaja, Municipales comenzó a disputar más el balón y comenzó a ganar metros y de un pelotazo largo logró la igualdad.

El elenco municipal recuperó rápido y con un pelotazo habilitó a Franco Janson que ganó en velocidad, detuvo el balón con mucha habilidad y envió su remate cruzado bien lejos del arquero cuando iban 32´.

El complemento fue hacer correr el tiempo, los arqueros fueron espectadores de lujo a excepción de una gran intervención de Bonetto a un intento olímpico de Janson, las situaciones escasearon, las variantes también ofrecieron bastante poco y terminó siendo empate que deja todo para decir en los últimos 90 minutos de la serie que tendrán lugar en el “Tano Stuppia” el venidero fin de semana.

Síntesis Embajadores – Municipales:

Estadio: Tete Di Carlo

Árbitro: Adrián Deber

Embajadores (2): Bonetto Lopresti; Enzo Carrera, Franco Irusta, Federico Sacher, Manuel Alí Villamayor; Franco Gómez (L. González), Emilio Scipioni, Lucio Falasco, Nicolás Daffara (A. Di Carlo); Santino Sacchi (R. Quarochio), Franco Fernández (S. Veccho). DT- Gastón Clemente

Municipales (1): Gonzalo Bahl; Miqueas Oliveto, Nahuel Pintos, Brian Luna (E. Pal), Juan Arata; Jonathan Campos (M. Vitale), Alexander Rubio, Franco Janson, Enzo Janson; Iván Leal, Ernesto Giménez. DT- Matías Velázquez

Amonestados: Sacher, Scipioni (CEO); Luna, Campos, Rubio, Leal (STMO)

Expulsados: Clemente -DT- y Quintana -PF- (CEO)

Goles: 17´ PT Federico Sacher (CEO); 34´ PT Franco Janson (STMO)