Destacada actuación para Andes y Abidín en tierras galas

Durante la última semana, Aldana Andes y Ángel Abidín integraron la Selección Argentina que se presentó en Francia en la Copa del Mundo de parkour disputada en Montpellier.

La olavarriense Aldana Andes y el azuleño radicado en Olavarría Ángel Abidín finalizaron su participación en la Copa del Mundo de parkour, con destacadas actuaciones para ubicarse entre los mejores del mundo.

Enmarcada en el Festival Internacional de Deportes Extremos, la competencia de parkour tuvo a los olavarrienses como los mejores representantes nacionales en la modalidad de velocidad.

Andes completó una destacada performance y finalizó en el 12° puesto en la clasificación general y Abidín se ubicó en el 26° lugar.