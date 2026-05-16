Fútbol Menor: se jugó la fecha postergada del “Mario Buceta”

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría completó la 8° fecha en diferentes escenarios luego de una postergación.

La fecha había iniciado el pasado viernes con dos duelos entre Embajadores y Racing con victorias para el CEO en ambos juegos y terminó sumando más que el “Chaira” en el cruce destacado.

Además, en el “Pozo Serrano” hubo dos partidos, Hinojo le ganó al local y Sierra Chica y Villa Mailín terminaron empatados y en el Complejo La Tradición, El Fortín goleó.

Por último, en el “Tano Stuppia”, Municipales recibió a Ferro y fue el “Carbonero” el que terminó sumando en todos los cotejos. En Octava, tras el empate agónico, hubo disturbios que obligaron el arribo de personal policial por un llamado al 911.

Los resultados:

En Décima:

Municipales 0 – 1 Ferro

Embajadores 2 – 2 Racing

San Martín 0 – 4 Hinojo

Sierra Chica 0 – 0 Villa Mailín

En Novena:

Municipales 0 – 4 Ferro

Embajadores 0 – 3 Racing

En Octava:

Municipales 2 – 2 Ferro

Embajadores 4 – 2 Racing

En Séptima:

Municipales 0 – 1 Ferro

Colonias y Cerros 0 – 4 El Fortín

Embajadores 2 – 0 Racing

Loma Negra vs Luján

En Sexta:

Colonias y Cerros 0 – 7 El Fortín

Embajadores 1 – 1 Racing

Loma Negra vs Luján

En Quinta:

Municipales 1 – 2 Ferro

Colonias y Cerros 2 – 3 El Fortín

Embajadores 2 – 1 Racing

Loma Negra vs Luján