Fútbol Menor: se jugó la fecha postergada del “Mario Buceta”

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría completó la 8° fecha en diferentes escenarios luego de una postergación.
La fecha había iniciado el pasado viernes con dos duelos entre Embajadores y Racing con victorias para el CEO en ambos juegos y terminó sumando más que el “Chaira” en el cruce destacado.
Además, en el “Pozo Serrano” hubo dos partidos, Hinojo le ganó al local y Sierra Chica y Villa Mailín terminaron empatados y en el Complejo La Tradición, El Fortín goleó.
Por último, en el “Tano Stuppia”, Municipales recibió a Ferro y fue el “Carbonero” el que terminó sumando en todos los cotejos. En Octava, tras el empate agónico, hubo disturbios que obligaron el arribo de personal policial por un llamado al 911.
Los resultados:
En Décima:
Municipales 0 – 1 Ferro
Embajadores 2 – 2 Racing
San Martín 0 – 4 Hinojo
Sierra Chica 0 – 0 Villa Mailín
En Novena:
Municipales 0 – 4 Ferro
Embajadores 0 – 3 Racing
En Octava:
Municipales 2 – 2 Ferro
Embajadores 4 – 2 Racing
En Séptima:
Municipales 0 – 1 Ferro
Colonias y Cerros 0 – 4 El Fortín
Embajadores 2 – 0 Racing
Loma Negra vs Luján
En Sexta:
Colonias y Cerros 0 – 7 El Fortín
Embajadores 1 – 1 Racing
Loma Negra vs Luján
En Quinta:
Municipales 1 – 2 Ferro
Colonias y Cerros 2 – 3 El Fortín
Embajadores 2 – 1 Racing
Loma Negra vs Luján