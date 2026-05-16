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 - 16 de Mayo de 2026 | 21:25

Fútbol Menor: se jugó la fecha postergada del “Mario Buceta”

En la jornada de este sábado tuvo continuidad el Torneo Apertura “Mario Buceta” y fue con la culminación de la fecha que había iniciado una semana atrás y que debió postergarse por malas condiciones climáticas.

Fotos: Andrés Arouxet // Verito Fotografías

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría completó la 8° fecha en diferentes escenarios luego de una postergación.

 

 

La fecha había iniciado el pasado viernes con dos duelos entre Embajadores y Racing con victorias para el CEO en ambos juegos y terminó sumando más que el “Chaira” en el cruce destacado.

 

 

Además, en el “Pozo Serrano” hubo dos partidos, Hinojo le ganó al local y Sierra Chica y Villa Mailín terminaron empatados y en el Complejo La Tradición, El Fortín goleó.

 

 

Por último, en el “Tano Stuppia”, Municipales recibió a Ferro y fue el “Carbonero” el que terminó sumando en todos los cotejos. En Octava, tras el empate agónico, hubo disturbios que obligaron el arribo de personal policial por un llamado al 911.

 

Los resultados:

En Décima:

Municipales 0 – 1 Ferro 

Embajadores 2 – 2 Racing 

San Martín 0 – 4 Hinojo 

Sierra Chica 0 – 0 Villa Mailín

En Novena:

Municipales 0 – 4 Ferro 

Embajadores 0 – 3 Racing 

En Octava:

Municipales 2 – 2 Ferro 

Embajadores 4 – 2 Racing 

En Séptima:

Municipales 0 – 1 Ferro 

Colonias y Cerros 0 – 4 El Fortín 

Embajadores 2 – 0 Racing 

Loma Negra vs Luján

En Sexta:

Colonias y Cerros 0 – 7 El Fortín 

Embajadores 1 – 1 Racing 

Loma Negra vs Luján

En Quinta:

Municipales 1 – 2 Ferro 

Colonias y Cerros 2 – 3 El Fortín 

Embajadores 2 – 1 Racing 

Loma Negra vs Luján

 

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