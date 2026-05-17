Torneo Unión Regional Deportiva: buen arranque olavarriense en los Octavos de Final | Infoeme
Domingo 17 de Mayo 2026 - 19:47hs
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 - 17 de Mayo de 2026 | 19:27

Torneo Unión Regional Deportiva: buen arranque olavarriense en los Octavos de Final

En la jornada de este domingo dieron comienzo los Octavos de Final del Torneo Unión Regional Deportiva y fue con buenos resultados para los equipos de Olavarría.

Fotos: Myriam Bentín // Fabio Roldán

El certamen interligas que organizan en conjunto las Ligas de Fútbol de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida inició con los Play-Off y los representantes locales, sumaron buenos resultados.

 

En el Tete Di Carlo, Embajadores y Municipales protagonizaron el único duelo en la Ciudad y terminó siendo empate.

 

Por otro lado, El Fortín resignó sus primeros puntos del certamen pero regresó de Bolívar con empate en el partido que marcó el inicio de la programación.

 

 

Además, en Azul, ganaron Ferro y Estudiantes y en Laprida hubo festejo de San Martín e igualdad para Racing.

 

Balonpié ganó en condición de visitante en uno de los dos cotejos sin equipos de la LFO.

 

Los resultados:

En Primera División

Casariego 1 (Sebastián Almada) – 1 (Alejandro Bianciotto) El Fortín 

Lilán 0 – 1 (Ezequiel Boado) San Martín 

Embajadores 1 (Federico Sacher) – 1 (Franco Janson) Municipales

Juventud 1 (Héctor Parrella) – 1 (Matías Ordozgoiti) Racing 

Sportivo Piazza 1 (Iván Martino) – 2 (Gabriel Rivas, Juan Álvarez) Ferro

Boca 0 – 1 (Bruno Perala) Estudiantes   

Alumni Azuleño 1 (Agustín Cos) – 3 (Elías Gutiérrez -2-, Andy Angerami) Balonpié  

Empleados de Comercio 0 – 0 Cemento Armado (en juego)

 

En Sub21

Embajadores 1 – 0 Municipales 

Juventud 4 – 3 Racing

Sportivo Piazza 1 – 2 Ferro

Lilán 3 – 0 Loma Negra 

Alumni Azuleño 0 – 0 Balonpié

Boca 1 – 0 Estudiantes 

Urdampilleta 0 – 3 El Fortín

Empleados de Comercio 1 – 1 Hinojo 

 

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