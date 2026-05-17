Torneo Unión Regional Deportiva: buen arranque olavarriense en los Octavos de Final

El certamen interligas que organizan en conjunto las Ligas de Fútbol de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida inició con los Play-Off y los representantes locales, sumaron buenos resultados.
En el Tete Di Carlo, Embajadores y Municipales protagonizaron el único duelo en la Ciudad y terminó siendo empate.
Por otro lado, El Fortín resignó sus primeros puntos del certamen pero regresó de Bolívar con empate en el partido que marcó el inicio de la programación.
Además, en Azul, ganaron Ferro y Estudiantes y en Laprida hubo festejo de San Martín e igualdad para Racing.
Balonpié ganó en condición de visitante en uno de los dos cotejos sin equipos de la LFO.
Los resultados:
En Primera División
Casariego 1 (Sebastián Almada) – 1 (Alejandro Bianciotto) El Fortín
Lilán 0 – 1 (Ezequiel Boado) San Martín
Embajadores 1 (Federico Sacher) – 1 (Franco Janson) Municipales
Juventud 1 (Héctor Parrella) – 1 (Matías Ordozgoiti) Racing
Sportivo Piazza 1 (Iván Martino) – 2 (Gabriel Rivas, Juan Álvarez) Ferro
Boca 0 – 1 (Bruno Perala) Estudiantes
Alumni Azuleño 1 (Agustín Cos) – 3 (Elías Gutiérrez -2-, Andy Angerami) Balonpié
Empleados de Comercio 0 – 0 Cemento Armado (en juego)
En Sub21
Embajadores 1 – 0 Municipales
Juventud 4 – 3 Racing
Sportivo Piazza 1 – 2 Ferro
Lilán 3 – 0 Loma Negra
Alumni Azuleño 0 – 0 Balonpié
Boca 1 – 0 Estudiantes
Urdampilleta 0 – 3 El Fortín
Empleados de Comercio 1 – 1 Hinojo