Torneo Unión Regional Deportiva: buen arranque olavarriense en los Octavos de Final

El certamen interligas que organizan en conjunto las Ligas de Fútbol de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida inició con los Play-Off y los representantes locales, sumaron buenos resultados.

En el Tete Di Carlo, Embajadores y Municipales protagonizaron el único duelo en la Ciudad y terminó siendo empate.

Por otro lado, El Fortín resignó sus primeros puntos del certamen pero regresó de Bolívar con empate en el partido que marcó el inicio de la programación.

Además, en Azul, ganaron Ferro y Estudiantes y en Laprida hubo festejo de San Martín e igualdad para Racing.

Balonpié ganó en condición de visitante en uno de los dos cotejos sin equipos de la LFO.

Los resultados:

En Primera División

Casariego 1 (Sebastián Almada) – 1 (Alejandro Bianciotto) El Fortín

Lilán 0 – 1 (Ezequiel Boado) San Martín

Embajadores 1 (Federico Sacher) – 1 (Franco Janson) Municipales

Juventud 1 (Héctor Parrella) – 1 (Matías Ordozgoiti) Racing

Sportivo Piazza 1 (Iván Martino) – 2 (Gabriel Rivas, Juan Álvarez) Ferro

Boca 0 – 1 (Bruno Perala) Estudiantes

Alumni Azuleño 1 (Agustín Cos) – 3 (Elías Gutiérrez -2-, Andy Angerami) Balonpié

Empleados de Comercio 0 – 0 Cemento Armado (en juego)

En Sub21

Embajadores 1 – 0 Municipales

Juventud 4 – 3 Racing

Sportivo Piazza 1 – 2 Ferro

Lilán 3 – 0 Loma Negra

Alumni Azuleño 0 – 0 Balonpié

Boca 1 – 0 Estudiantes

Urdampilleta 0 – 3 El Fortín

Empleados de Comercio 1 – 1 Hinojo