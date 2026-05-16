La "Chingalán" jugará la Final en Buenos Aires

La pareja del olavarriense y el madrileño logró la clasificación a la Final de P1 de Buenos Aires y jugará por un nuevo título del circuito de Premier Pádel.

Federico Chingotto y Alejandro Galán festejaron en la instancia de Semifinales y jugarán por el título en Buenos Aires.

En el "Mary Terán de Weiss", la pareja que lidera el ranking 2026 se impuso a Leo Augsburger y Juan Lebron por 6/0 y 6/3 en rápidos 56 minutos.

Cerrando el tercer P1 de la temporada, la "Chingalán" enfrentará a Arturo Coello y Agustín Tapia en búsqueda de su quinto título del año.