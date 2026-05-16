Jugaron un Medal Play puntuable para el ranking 114° Aniversario del CAE

El campo de golf del Club Estudiantes volvió a tener una destacada jornada con la disputa de un Medal Play 18 hoyos reservado para tres categorías ante el buen número de deportistas.

En la categoría Hasta 13 de Hándicap, Miguel Stagnoli se quedó con el primer puesto tras completar su recorrido con 70 golpes, seguido por Federico González con 71 y Luis Fredes con 73 impactos.

Por su parte, en la Categoría De 14 a 24, Felipe Arenas firmó la mejor tarjeta del día con una ronda de 66 golpes para quedarse con la categoría. Lucas Pagano finalizó segundo con 68, mientras que Martín Lagleyze ocupó el tercer lugar con 70 golpes.

En la divisional De 25 al Máximo, Fernando Recalde fue el ganador luego de completar los 18 hoyos con 69 golpes. Daniela Manarino terminó en la segunda posición con 74, mientras que Fabián Bahl cerró el podio con 75 impactos.

La actividad continuará este domingo con la realización del Torneo de los Domingos, bajo modalidad Medal Play a 9 hoyos.

Fuente: Prensa CAE