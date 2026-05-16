CARLOS ALBERTO DITZ “CARLITOS” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 16 de mayo de 2026 a los 56 años. Su esposa Daniela Loza; sus hijos: Eleana y Roberto; sus hijos políticos: Pablo y Eliana; sus nietas: Ela y Hanna; su madre Chachi; su abuela Coca; sus hermanos; sus suegros; sus sobrinos; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “C”. Finaliza hoy a las 10:00. Sin responso. Cremación en Pinos de Paz. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Norte, nacido en Sierra Chica. Camionero jubilado.