Agustín Vernice finalizó 6° en los K1 1000 de Brandemburgo

Agustín Vernice volvió a competir este sábado entre los mejores palistas del mundo en Brandemburgo y logró una destacada posición en la Final la prueba donde fue doble diploma olímpico.

Vernice finalizó 6° en la Final A del K1 1000 con un tiempo de 3:39.49 y quedó detrás del húngaro Balint Kopasz, campeón olímpico con 3:35.23; Hamish Lovemore de Sudáfrica, Thomas Green de Australia, Fernado Pimienta de Portugal y Uladzislau Kravets, atleta ruso.

La actuación del olavarriense entre los mejores del mundo en Alemania concluirá el domingo con la prueba de K1 5000 metros, competencia de largo aliento que comenzará a las 10:50 horas de Argentina y reunirá a 21 palistas de distintos países.