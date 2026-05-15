Con importantes presencias y un llamamiento a los jóvenes se inauguró “La Ganadería que Viene”

Al estilo de las muestras en la Sociedad Rural Argentina, este viernes en la última jornada quedó oficialmente inaugurada “La Ganadería que Viene”, que en esta ocasión además de las autoridades locales contó con la presencia de lo más granado de la dirigencia agropecuaria argentina.

Como ha sucedido en las tres ediciones anteriores, el acto comenzó con la entonación a capella del Himno Nacional Argentino y al llegar el espacio de las palabras hablaron el intendente Maximiliano Wesner, el titular de la Sociedad Rural Argentina Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural de Olavarría Daniel Ayçaguer, el presidente de Carbap Ignacio Kovarsky y el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) Horacio Salaberry.

En primer término se expresó el intendente Wesner. “Es una exposición que estamos disfrutando” indicó y luego sumó que “para el ejecutivo municipal son muy importantes este tipo de actividades, este ciclo de charlas, la tecnología que pudimos recorrer vinculada a la producción y la alegría de ver tantos jóvenes que han pasado en estos días”.

El jefe comunal agradeció “a los productores que todos los días apuestan en cada inversión vinculada con sus rodeos”.

Daniel Ayçaguer puso de relieve el valor “de esta exposición, que ofrece todas las herramientas al campo para empujar un momento clave de la ganadería argentina”.

“Es importante que vayamos para adelante, que innovemos, que usemos la tecnología. Ojalá dure mucho este momento económico y acá tenemos parte de las herramientas que necesitamos. Usémosla” insistió.

Nicolás Pino, presidente de la SRA, recordó sus pasos por Espigas y por las muestras de “La Rural” al dirigirse a un nutrido auditorio, instalado en una carpa especialmente montada en el predio.

“Entiendo que las grandes naciones no se hacen transitando siempre por el pasado, sino mirando hacia adelante. Eso para mí es clave y los pongo de ejemplo a ellos cuatro” en referencia a los organizadores de la muestra.

“Cuando ellos empezaron con esto no teníamos la situación de la ganadería que tenemos hoy y no estábamos ni cerca pensando el panorama que se venía abriendo para la Argentina y esa tenacidad y ganas de encarar cosas, de no aflojar y de meterle es lo que sentimos todos los que somos productores ganaderos” reflexionó Pino.

“Lo que se nos viene y lo que estamos transitando nos va a exigir algo que los ganaderos tenemos medio a flor de piel, que es la responsabilidad que sentimos por el trabajo que hacemos y para que haya una ganadería pujante, que se desarrolle no lo vamos a poder hacer solos, porque es imposible hacerlo solos” sostuvo, y pidió el acompañamiento del Estado, tanto a nivel nacional, provincial y municipal.

“Pido a los gobiernos hacer lo que tienen que hacer y nosotros como productores producir más y mejor que es lo que el mundo y la Argentina necesita” añadió.

El titular del IPCVA, Horacio Salaberry resaltó que “las oportunidades son muy buenas, pero a las oportunidades hay que ayudarlas, hay que trabajarlas, hay que acompañarlas. La suerte puede ayudar, pero no todo puede ser suerte”.

“El escenario mundial es extraordinariamente importante. Hay una demanda muy firme por los futuros años también, pero tenemos que entender que no estamos solos, que los demás también juegan” advirtió.

“Puede ser que tengamos la mejor carne del mundo, pero tenemos competidores que tienen una producción fenomenal, que nos han superado durante todos estos años. Nosotros tenemos la intención de salir al mundo a vender carne y reafirmar nuestros mercados” planteó.

El presidente de Carbap, Ignacio Kovarsky, hizo un especial llamamiento al aporte de los jóvenes en la producción ganadera: “Este tipo de jornadas, este de capacitaciones son un espacio para jóvenes que quieren ingresar en empresas agropecuarias. Lo mismo pasa en las instituciones con ese recambio generacional de entidades que necesitan de ellos para que ese cambio de la ganadería que se viene sea mucho más rápido, más eficiente, que no duela”.

Kovarsky subrayó que “la ganadería hoy es una ganadería de precisión. Ya no podemos solamente pasar la vaca por la manga, diagnosticar preñez y ya está. Hay que pasar por la manga, tomar datos. Todo lo que podamos analizar y todo lo que hemos visto hoy y todos estos días en estas jornadas es lo que tenemos que utilizar para no morir en el intento”.

“El mundo demanda, nosotros tenemos el producto. Hagamos mucho más, aumentemos esa fábrica, le damos kilos y hoy por suerte elegimos el que quiera ser liviano para el consumo interno va, el que quiera hacer exportación va” definió.