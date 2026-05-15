Trabajos de mantenimiento en el frente del ex Banco de Olavarría

La esquina que por casi un siglo fue sede del Banco de Olavarría SA, una de las dos entidades financieras de capitales locales ya desaparecidas, amaneció este viernes con obreros trabajando en el frente del edificio.

Según pudieron explicar los trabajadores y empleados de la casa de venta de artículos deportivos que ocupa el inmueble algunas molduras que componen su bellísimo decorado exterior serán removidas y reemplazas por otras idénticas, pero elaboradas con un material más liviano.

“Como algunas se estaban cayendo las están sacando para cambiarlas y que no se altere la tradicional imagen del edificio” explicaron.

Fundado el 18 de junio de 1900 hace 120 años, en 1906, el Banco de Olavarría trasladó sus operaciones a la esquina de Vicente López y San Martín, en este edificio proyectado por Vicente Montesi, mientras la constructora fue Galbiatti y Améndola.

Según la investigación realizada por el historiador Adolfo Santa María de estilo arquitectónico academicista, el edificio cuenta, en la parte superior del frente, con figuras de dioses mitológicos y alegorías.

En la parte superior del edificio, que da sobre la calle San Martín, un gran frontón elíptico rebajado que tiene en el interior del tímpano las figuras de la diosa griega Deméter y al dios griego Hermes; separados ambos por un escusón con el monograma del Banco de Olavarría. Las mismas figuras y ornamentos se repiten en el frente que da sobre la calle Vicente López.

La diosa Deméter y su equivalente romano Ceres, hija de Cronos y de Rea, es la diosa de la agricultura, es el símbolo de la Madre Tierra dadora de sus frutos, es la tierra cultivada; y uno de sus atributos es la hoz: apero de labranza que sirve para segar, y que está compuesto de una hoja estrecha y curva.

Símbolo este, cuyo significado es doble, ya que también simboliza la "cosecha de la vida", es decir, la muerte. A la derecha de Deméter, simbolizando a la ganadería, animales ovinos y bovinos.

El dios Hermes y su equivalente romano Mercurio, hijo de Zeus y la ninfa Maya (una de las siete Pléyades), es el dios del comercio y el mensajero de los dioses.

Sobre la parte superior del frontón, a modo de remate, una vasija con tapa, adornada por una guirnalda de laurel frutado.

Dos vasijas de menor tamaño y con asas, coronan las puertas laterales que dan a las calles Vicente López y San Martín.