Liga Provincial de Clubes: Pueblo Nuevo festejó en Pigüé | Infoeme
Viernes 15 de Mayo 2026 - 23:23hs
12°
Viernes 15 de Mayo 2026 - 23:23hs
Olavarría
12°
Infoeme
 |  deportes
 |  Provincial de Clubes
 - 15 de Mayo de 2026 | 23:11

Liga Provincial de Clubes: Pueblo Nuevo festejó en Pigüé

En la noche del viernes y en la continuidad de la Liga Provincial de Clubes, Pueblo Nuevo sumó su segunda victoria consecutiva.

Foto: Archivo Andrés Arouxet

Pueblo Nuevo completó una nueva presentación en el certamen que organiza la Federación Bonaerense de Básquet y sumó su segundo triunfo consecutivo.

 

El “Lobo” derrotó 108 a 75 a Independiente de Pigüé y sigue de festejos en el grupo para empezar a acomodarse en la tabla de posiciones tras un inicio con sólo derrotas.

 

Descomunal actuación de Nicolás Lorenzo que con 57 puntos fue la figura de la noche en Pigüé para que el elenco olavarriense festeje por primera vez fuera de Olavarría.

 

El experimentado base lideró las ofensivas de un elenco olavarriense que dominó de principio a fin las acciones en el duelo correspondiente a la 5° fecha de la Región Sur.

 

Síntesis Independiente – Pueblo Nuevo:

Estadio:

Árbitros: 

Independiente (75):Ganzero Beier (12), Palacios (23), Abelairas (2), Cervera (2), Partemi (14) -FI- Santicchia (3), Ciarlantini (5), Catalano (0), Wagner (1), Furch (0), Moro (3), Ilekis (10). DT- Marcelo Ibargoyen

Pueblo Nuevo (108): Alberca (2), Vázquez (10), Lorenzo (57), Dupin (24), Menon (1) -FI- Torres Gisler (4), Barsi (3), Carballo (0), Sánchez (0), Luján (4), Alonso (3). DT- Cristian Sánchez

Parciales: 17 – 25; 38 – 53; 66 – 88; 75 – 108 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME