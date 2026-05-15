Liga Provincial de Clubes: Pueblo Nuevo festejó en Pigüé

Pueblo Nuevo completó una nueva presentación en el certamen que organiza la Federación Bonaerense de Básquet y sumó su segundo triunfo consecutivo.

El “Lobo” derrotó 108 a 75 a Independiente de Pigüé y sigue de festejos en el grupo para empezar a acomodarse en la tabla de posiciones tras un inicio con sólo derrotas.

Descomunal actuación de Nicolás Lorenzo que con 57 puntos fue la figura de la noche en Pigüé para que el elenco olavarriense festeje por primera vez fuera de Olavarría.

El experimentado base lideró las ofensivas de un elenco olavarriense que dominó de principio a fin las acciones en el duelo correspondiente a la 5° fecha de la Región Sur.

Síntesis Independiente – Pueblo Nuevo:

Estadio:

Árbitros:

Independiente (75):Ganzero Beier (12), Palacios (23), Abelairas (2), Cervera (2), Partemi (14) -FI- Santicchia (3), Ciarlantini (5), Catalano (0), Wagner (1), Furch (0), Moro (3), Ilekis (10). DT- Marcelo Ibargoyen

Pueblo Nuevo (108): Alberca (2), Vázquez (10), Lorenzo (57), Dupin (24), Menon (1) -FI- Torres Gisler (4), Barsi (3), Carballo (0), Sánchez (0), Luján (4), Alonso (3). DT- Cristian Sánchez

Parciales: 17 – 25; 38 – 53; 66 – 88; 75 – 108