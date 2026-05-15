Miguel Viñuales, integrante del cuarteto que llevó adelante la organización de la IV edición de “La Ganadería que Viene”, confesó que el alcance de la muestra ha superado todas las expectativas y valoró la presencia en el acto inaugural de este viernes de importantes dirigentes agropecuarios de la Provincia y de la Argentina.

“Siempre elegimos una temática central. Todo empezó a mediados del año pasado cuando decíamos, ‘¿cómo ser ganadero en 2026 después de la lluvia?’ y apareció la sequía. Entonces era ‘¿cómo ser después de la sequía?’ y volvió a llover. Entonces nos parecía que realmente había que encontrar cómo ser ganadero sin morir en el intento” contó Viñuales.

“Todas las charlas técnicas que hablan de gestión, de manejo, de sanidad y un montón de cuestiones nos están diciendo que tengamos cuidado porque el actual boom de precios no significa que sea un boom ganadero. Hay muchas cosas atrasadas, hay mucha tecnología de procesos por aplicar, muchos índices productivos retrasados, entonces aprovechemos y no muramos en el intento, que las empresas tengan su sostenibilidad en el tiempo” consideró.

Por último, se mostró complacido con la presencia de los líderes de la dirigencia agropecuaria en Olavarría: “Sentimos que Olavarría está en el mapa. Olavarría siempre está en el mapa, es un partido ganadero muy importante, pero el respaldo de estas autoridades significa que estamos en la agenda de los eventos nacionales, que estamos de las decisiones nacionales y que las instituciones están cerca. Es cuestión de encontrar el canal de comunicación”.

“Estuvo el intendente local y Daniel Aiçaguer de la Sociedad Rural que fueron los anfitriones, pero también estuvo Nicolás Pino, Horacio Salaberry, estuvo Nacho Kovarsky de Carbap, eso muestra que están cerca y nos hizo sentir que nosotros también estamos cerca” expuso Viñuales.