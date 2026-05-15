Coopelectric desactivó conexiones clandestinas de luz en la Ciudad

Coopelectric informó que durante los últimos días realizó procedimientos de desactivación de conexiones clandestinas en diferentes comercios y hogares de la Ciudad, en el marco de controles llevados adelante desde la cooperativa para prevenir este tipo de conductas.

Según detallaron, los operativos se concretaron en comercios ubicados en Cortés al 2900 y Laprida al 1800, y en conexiones residenciales situadas en Av. Sarmiento al 4300, Córdoba al 4200 y M. Leal al 3600.

Las actuaciones fueron coordinadas por la gerencia técnica del Servicio Eléctrico junto al área de Laboratorio y contaron con constatación notarial de las irregularidades detectadas, labrando las actas correspondientes e iniciándose las acciones previstas por la normativa vigente.

Expresaron que “las conexiones clandestinas constituyen una práctica ilegal que afecta la calidad y confiabilidad del servicio. No sólo perjudica al sistema eléctrico y a los usuarios que cumplen con sus obligaciones, sino que además representan un riesgo para la seguridad”.

Asimismo, señalaron que “el hurto de energía puede generar sobrecargas, variaciones de tensión, daños en instalaciones y riesgos eléctricos tanto para quienes las realizan, como para vecinos y terceros en la vía pública”.

Apuntaron que los implicados en las conexiones clandestinas, catalogadas como “fraudes eléctricos” se enfrentarán a multas y sanciones, y Coopelectric realizará el cálculo retroactivo de la energía y/o potencia a recuperar.

Por último, resaltaron que intensificarán los controles y procedimientos de detección de fraude y hurtos en distintos sectores de la ciudad.