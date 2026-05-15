Básquet Local: Estudiantes sigue sumando festejos

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría prosiguió con la quinta fecha y fue con festejo de Estudiantes en el Maxigimnasio.

El “Bataraz” venció 72 a 40 a Racing de La Madrid y sumó un nuevo partido a su invicto. Thiago Barragán Aisaguer fue el máximo anotador con 18 puntos.

El elenco “albinegro” fue amplio dominador de las acciones y no tuvo mayores complicaciones para derrotar al elenco lamatritense que pagó muy cara la baja efectividad de sus lanzamientos y seguir como líder de la tabla de posiciones.

La 5° fecha de la competencia de Primera División tendrá continuidad el próximo lunes cuando Racing reciba a El Fortín en el Parque Olavarría.

Síntesis Estudiantes – Racing (L):

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros:

Estudiantes (72): Coppero (10), Cuadrillero, V. (11), Echevarría (4), Callegaro (4), Dilascio (4) -FI- San Martín (7), Neuville (4), Cuadrillero, R. (4), Bahl (6), Sánchez Savi (8), Elizaga (4), Ulloa Menchi (5). DT- Mauricio Beltramella

Racing (L) (40): Barragán Aisaguer, T. (18), Barragán Aisaguer, J. (2), Peretti (0), Malianni (10), Catriel Maza (2) -FI- Zurita (3), Barragán Aisaguer, B. (0), Simón (2). Gianotti (3). DT- Axel Farías

Parciales: 16 – 13; 37 – 17; 49 – 35 y 72 – 40