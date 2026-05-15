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 - 15 de Mayo de 2026 | 18:14

Luciano Capelli se impuso en las elecciones del Colegio de Abogados

La Lista Alternancia, encabezada por Luciano Capelli se impuso a la Lista Integración liderada por Elda Donatelli. Los votantes fueron 857, de los cuales 495 se inclinaron por la opción que triunfó.

 

Luciano Capelli resultó electo presidente del Colegio de Abogados de Azul, tras las elecciones concretadas este viernes y de las que participaron 857 matriculados en actividad y 34 jubilados. La jornada se desarrolló en todas las ciudades y localidades que se encuentran representadas en la entidad: Azul, Olavarría, Tandil, Las Flores, Rauch, General Alvear, Laprida, General La Madrid, Tapalqué, Bolívar y Benito Juárez. 

De acuerdo a la información oficial, la Lista Alternancia liderada por Capelli se llevó 495 votos y la otra, Integración, representada por Elda Donatelli fue elegida por 353 votantes. Hubo dos votos en blanco y 7 nulos. 

En relación a los asociados jubilados, emitieron su voto 34, de los cuales 29 se inclinaron por la opción Alternancia y 4 por Integración. Un solo voto resultó impugnado. 

La composición del Consejo Directivo de la entidad se resolverá en mayo, en la próxima reunión. 

 

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