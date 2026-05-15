Luciano Capelli se impuso en las elecciones del Colegio de Abogados

Luciano Capelli resultó electo presidente del Colegio de Abogados de Azul, tras las elecciones concretadas este viernes y de las que participaron 857 matriculados en actividad y 34 jubilados. La jornada se desarrolló en todas las ciudades y localidades que se encuentran representadas en la entidad: Azul, Olavarría, Tandil, Las Flores, Rauch, General Alvear, Laprida, General La Madrid, Tapalqué, Bolívar y Benito Juárez.

De acuerdo a la información oficial, la Lista Alternancia liderada por Capelli se llevó 495 votos y la otra, Integración, representada por Elda Donatelli fue elegida por 353 votantes. Hubo dos votos en blanco y 7 nulos.

En relación a los asociados jubilados, emitieron su voto 34, de los cuales 29 se inclinaron por la opción Alternancia y 4 por Integración. Un solo voto resultó impugnado.

La composición del Consejo Directivo de la entidad se resolverá en mayo, en la próxima reunión.