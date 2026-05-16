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 - 16 de Mayo de 2026 | 00:06

Chingotto y Galán son semifinalistas en Buenos Aires

Cerrando la jornada de este viernes, Federico Chingotto y Alejandro Galán sumaron su tercera victoria para avanzar a Semifinales en el P1 de Buenos Aires.

Foto: Premier Pádel

El P1 de Buenos Aires tiene a los mejores cuatro duetos y la pareja del olavarriense y el madrileño, sumó una nueva conquista en la pista central del Parque Roca.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron a Jon Sanz y Jorge Nieto Ruiz en la llave de Cuartos de Final. Fue 6/1 y 7/6. El tercer P1 del año arrojó clasificación para los punteros en la tabla 2026 en 1 hora y 22 minutos de partido en un colmado estadio.

 

En la Semifinal y buscando llegar por primera vez como equipo a la Final del P1 Buenos Aires, la “Chingalán” enfrentará a Leo Augsburger y Juan Lebron, la cuarta pareja preclasificada del ranking. Será en el último partido del sábado.

 

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