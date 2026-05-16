Liga Federal: nueva derrota para “Chaira” en Tandil

En la noche del viernes y en la continuidad de la Conferencia Sudeste A, Racing lo peleó hasta el final, pero cayó en Tandil.

El “Chaira” perdió 80 a 76 ante Independiente en el Duggan Martignoni y sumó su segunda derrota en tierras serranas. Martín Delgado fue el goleador del encuentro con 32 puntos.

El equipo olavarriense tuvo pasajes de muy buen básquet, llegó a dominar el trámite durante gran parte del primer tiempo y contó con una chance para igualarlo sobre el cierre, pero no logró concretarla.

Arrancó mejor el equipo de Olavarría y tomó la delantera que llegó a ser de dos dígitos en el segundo de los parciales, sin embargo, la reacción “Rojinegra” dio vueltas las acciones antes del descanso largo.

El tercer cuarto fue parejo, aunque siempre con el “Rojo” de Tandil se mantuvo al frente y recién en los últimos 10 minutos llegó la reacción de los dirigidos por Matías Orlando que igualaron las acciones con menos de dos minutos por jugar para darle suspenso a la definición.

Tuvo el tiro del final para mandar el cotejo a tiempo suplementario el elenco de Olavarría, pero los locales lo cerraron mejor y se quedaron con la victoria.

Síntesis Independiente – Racing:

Estadio: Duggan Martignoni

Árbitros: Ferreyra, E. y Shernenko, J.

Independiente (80): Rodríguez (20), Arca (0), Cordeiro (12), Weisbeck (15), Yarza (20) -FI- Lasarte (11), Zulberti (2), Beltremella (0), Drysdale (0). DT- Emmanuel Hartstock

Racing (76): Risso (10), Dupin (15), Yaben (7), Delgado (32), Sesto (12) -FI- Pereyra (0), Larregina (0), Besmalinovich (0), Cuadrillero (0). DT- Matías Orlando

Parciales: 24 – 28; 45 – 40; 67 – 59 y 80 – 76