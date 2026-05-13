Pueblo Nuevo estiró su racha y volvió a ganar en el Manolio

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División inició con la 5° fecha y fue con nuevo festejo para Pueblo Nuevo en condición de local.

El “Lobo” derrotó 90 a 69 a Chacarita en el Juan Manolio y sumó su segundo triunfo en la semana en la competencia doméstica. Nicolás Lorenzo con 29 puntos fue el máximo anotador.

Con dominio absoluto durante los cuatro parciales, los dirigidos por Cristian Sánchez sumaron una nueva victoria y se acomodan en la tabla de posiciones.

La programación del certamen reservado para la Primera División continuará el próximo viernes con el duelo entre Estudiantes y Racing de La Madrid.

Síntesis Pueblo Nuevo – Chacarita:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros:

Pueblo Nuevo (90): Conte (11), Dupin (10); Lorenzo (29), Vázquez (15), Alberca (4) -FI- Sánchez (0), Alonso (6), Luján (2), Menon (2), Carballo (5), Barsi (0), Torres Gisler (6). DT- Cristian Sánchez

Chacarita (69): Hernández (10), Schwab (25), Pioli (4), Encinas (13), Marchese (4) -FI- Minichiello (0), Conte (0), González (2), Flores Calac (2), López (2), Saint Martin (1), Regalado (6). DT- Martín Encinas

Parciales: 26 – 20; 47 – 35; 72 – 51 y 90 – 69