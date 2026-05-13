“Pepe” Lombardo salvó la vida de un pasajero en un vuelo desde Tucumán

Al Dr. Sebastián Lombardo le tocó atravesar una experiencia inédita como profesional médico en el vuelo de regreso de Tucumán, adonde había asistido a las Primeras Jornadas de Otoño de la Sociedad de Medicina del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

Médico de reconocida generosidad, colaborador del deporte olavarriense allí donde se lo necesite, integrante de la conducción de la Liga de Fútbol de Olavarría, debió atender a un pasajero a bordo momentos antes del aterrizaje en el Aeroparque Metropolitano.

“Estábamos aterrizando cuando una azafata por la radio del avión preguntó por algún médico a bordo porque había una persona descompensada y yo levanté la mano. El resto no la escuchó o no había ningún médico en ese vuelo” contó.

Se trataba de un hombre de 63 años. “Tenía un trasplante renal y lo más grave era que había sufrido un ACV el miércoles, dos días antes de viajar. Cuando lo asistí estaba muy hipotenso, no hablaba… El avión tenía oxígeno y varias cosas para poder asistirlo y lo pudimos reanimar; después lo atamos porque necesitábamos bajar así, de urgencia” narró Lombardo.

En este plano destacó tanto las herramientas de las que pudo disponer en el avión, como la preparación mostrada por el personal de a bordo.

El paciente, oriundo de Hurlingham, luego de ser estabilizado fue trasladado al Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires y a las pocas horas fue dado de alta. “Por suerte fue un final feliz” celebró.

“Es la primera vez que me pasa algo así. Sí me ha pasado que yo estaba en algún lugar y que alguno se descompense, pero en un avión nunca. Tampoco es que viajo tanto por la Argentina” bromeó.

Lombardo aprovechó la situación para resaltar la importancia de que el ciudadano común tenga al menos conceptos básicos de primeros auxilios.

“Es bueno que todo el tiempo la gente se capacite, que al menos posea nociones de RCP, que es fundamental, porque no siempre va a haber un médico dando vueltas. Es lo que también estamos tratando de promover en la Liga, así como que los clubes tengan desfibriladores y su personal capacitado” remarcó.