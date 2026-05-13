Dos olavarrienses competirán por la presidencia del Colegio de Abogados

El Departamento Judicial de Azul se prepara para una jornada electoral clave. Este viernes 15 de mayo, alrededor de 1700 matriculados están habilitados para votar y definir quiénes llevarán las riendas del Colegio de Abogados por los próximos cuatro años.
En esta oportunidad, la contienda principal por la presidencia tiene un dato particular: los dos candidatos que encabezan las listas son oriundos de Olavarría.
Por un lado, Luciano Capelli encabeza la lista 8 "Alternancia", una propuesta que se define como la continuidad del trabajo realizado por la actual presidenta, María Fernanda Giménez.
Por el otro, Elda Donatelli lidera la lista “Integración” con fuerte representación local y regional, llevando al tandilense Gastón Argeri (ex presidente de la institución) como primer candidato a consejero titular.
Los matriculados podrán acercarse a votar a la Sedes del Colegio de Abogados de Azul, Tandil, Olavarría, Las Flores de 8 a 15 horas. En las localidades de Benito Juárez, Bolívar, General Alvear, La Madrid, Laprida, Rauch y Tapalqué, se realizará de 8 a 14 en los Juzgados de Paz.
Lista Alternancia
Presidente CAPELLI, Luciano
CONSEJO DIRECTIVO
Consejeros/as Titulares
1) HIDALGO, María Luz
2) SARRAUDE, Rodrigo Alfredo
3) DEL VALLE, Melisa
4) SPINELLI, Ricardo
5) TESTA, Giuliana
Consejeros/as Suplentes
1) LARSEN, Lucila María
2) HORTON, Florencia
3) LOMOLINO, Agustina
4) MOLFESA, Manuel
5) ETCHEVERRY, Nicolás
6) GIAVINO, Norberto
Tribunal de disciplina
Titulares
1) GULLÓN, Gabriel
2) RONCHETTI, Fernando
3) CASTAGNARI, Gustavo
4) RODRÍGUEZ CRACO, Beatriz
Suplentes
1) TOSETTO, María José
2) MORALES, Marcelo
3) CHIOZZA, Mario Matías
Director de LA CAJA de la abogacía
Titular
GIMÉNEZ, María Fernanda
Suplente
TOURNE, Francisco Javier
Lista 1 Integración
Presidente DONATELLI, Elda Beatriz
CONSEJO DIRECTIVO
Consejeros/as Titulares
1) ARGERI, Gastón Mario Marcelo
2) GRANDICELLI, Mauro Daniel
3) DAVID, Luciana
4) SCHWINDT, Alejandro Sebastián
5) GALLO CABRERA, Maximiliano Eduardo
Consejeros/as Suplentes
1) COSTANTINO, Martin Andrés
2) BERNATENE, Mariano
3) RISSO, Mariana
4) VENZI, Melisa
5) GARCIA, Diego
6) AVILA, Iris Abigail
Tribunal de disciplina
Titulares
1) CABRAL, Rodrigo Alejandro
2) DI GIANO, Laura
3) CIAVOLA, Florencia
4) CONTI, Luis Alberto Ramón
Suplentes
1) VILLA ABRILE, Cintia
2) BORDON, Guillermina Emilia
3) ODRIOZOLA, Diego Román
Director de LA CAJA de la abogacía
Titular
GATTI, Daniela Rosa
Suplente
FITTE, Sergio Agustín