Dos olavarrienses competirán por la presidencia del Colegio de Abogados

El Departamento Judicial de Azul se prepara para una jornada electoral clave. Este viernes 15 de mayo, alrededor de 1700 matriculados están habilitados para votar y definir quiénes llevarán las riendas del Colegio de Abogados por los próximos cuatro años.

En esta oportunidad, la contienda principal por la presidencia tiene un dato particular: los dos candidatos que encabezan las listas son oriundos de Olavarría.

Por un lado, Luciano Capelli encabeza la lista 8 "Alternancia", una propuesta que se define como la continuidad del trabajo realizado por la actual presidenta, María Fernanda Giménez.

Por el otro, Elda Donatelli lidera la lista “Integración” con fuerte representación local y regional, llevando al tandilense Gastón Argeri (ex presidente de la institución) como primer candidato a consejero titular.

Los matriculados podrán acercarse a votar a la Sedes del Colegio de Abogados de Azul, Tandil, Olavarría, Las Flores de 8 a 15 horas. En las localidades de Benito Juárez, Bolívar, General Alvear, La Madrid, Laprida, Rauch y Tapalqué, se realizará de 8 a 14 en los Juzgados de Paz.

Lista Alternancia

Presidente CAPELLI, Luciano

CONSEJO DIRECTIVO

Consejeros/as Titulares

1) HIDALGO, María Luz

2) SARRAUDE, Rodrigo Alfredo

3) DEL VALLE, Melisa

4) SPINELLI, Ricardo

5) TESTA, Giuliana

Consejeros/as Suplentes

1) LARSEN, Lucila María

2) HORTON, Florencia

3) LOMOLINO, Agustina

4) MOLFESA, Manuel

5) ETCHEVERRY, Nicolás

6) GIAVINO, Norberto

Tribunal de disciplina

Titulares

1) GULLÓN, Gabriel

2) RONCHETTI, Fernando

3) CASTAGNARI, Gustavo

4) RODRÍGUEZ CRACO, Beatriz

Suplentes

1) TOSETTO, María José

2) MORALES, Marcelo

3) CHIOZZA, Mario Matías

Director de LA CAJA de la abogacía

Titular

GIMÉNEZ, María Fernanda

Suplente

TOURNE, Francisco Javier

Lista 1 Integración

Presidente DONATELLI, Elda Beatriz

CONSEJO DIRECTIVO

Consejeros/as Titulares

1) ARGERI, Gastón Mario Marcelo

2) GRANDICELLI, Mauro Daniel

3) DAVID, Luciana

4) SCHWINDT, Alejandro Sebastián

5) GALLO CABRERA, Maximiliano Eduardo

Consejeros/as Suplentes

1) COSTANTINO, Martin Andrés

2) BERNATENE, Mariano

3) RISSO, Mariana

4) VENZI, Melisa

5) GARCIA, Diego

6) AVILA, Iris Abigail

Tribunal de disciplina

Titulares

1) CABRAL, Rodrigo Alejandro

2) DI GIANO, Laura

3) CIAVOLA, Florencia

4) CONTI, Luis Alberto Ramón

Suplentes

1) VILLA ABRILE, Cintia

2) BORDON, Guillermina Emilia

3) ODRIOZOLA, Diego Román

Director de LA CAJA de la abogacía

Titular

GATTI, Daniela Rosa

Suplente

FITTE, Sergio Agustín