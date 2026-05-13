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 - 13 de Mayo de 2026 | 23:03

Debut victorioso para Chingotto y Galán en Buenos Aires

El “Mary Terán de Weiss” recibió otra convocante jornada para el Buenos Aires Premier Pádel y en el estreno de Federico Chingotto y Alejandro Galán, hubo festejo.

El Premier Pádel P1 en Buenos Aires es una de las citas más convocantes y emocionantes del calendario y la pareja del olavarriense y el madrileño debutó con triunfo en el cuadro principal.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán salieron al 20x10 del “Mary Terán de Weiss” en uno de los espectáculos centrales de la jornada del miércoles y sumaron su primer triunfo en poco más de una hora.

 

Chingotto y Galán derrotaron en 1:19 a Luis Hernández Quesada y Enzo Jensen Sirvent por 7/6 y 6/0 en la instancia de Dieciseisavos de Final.

 

La “Chingalán” en la llave de Octavos de Final enfrentará a Javier Barahona y Gonzalo Alfonso nuevamente en la pista central del escenario montado en Parque Roca para la ocasión.

 

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