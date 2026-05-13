Segundo desafío para Agustín Vernice, ahora en Alemania

El palista olavarriense se prepara para competir en la ciudad de Brandemburgo con los mejores deportistas del mundo y dirá presente en tres pruebas representando al equipo nacional.

Vernice volverá a medirse ante la elite mundial y competirá en tres pruebas diferentes, K1 1000 metros, K1 500 metros y K1 5000 metros.

La actividad para el olavarriense comenzará este jueves 14 de mayo con la Serie 1 del K1 1000 metros, prevista para las 13:24 horas de Argentina. Allí compartirá serie junto a representantes de Italia, Colombia, Estados Unidos, Letonia, Finlandia, Portugal y Uzbekistán.

En caso de avanzar de ronda, las semifinales del K1 1000 metros se disputarán el viernes 15 desde las 5:10 horas de Argentina. Por su parte, las finales quedaron programadas para el sábado 16: la Final C será a las 8:48, la Final B a las 8:55 y la Final A a las 9:25, siempre dependiendo de las clasificaciones obtenidas en las instancias previas.

Luego, el viernes 15 de mayo, será el turno del K1 500 metros. Vernice competirá en la Serie 7 desde las 12:31 horas de nuestro país, enfrentándose a palistas de Chile, República Checa, Japón, Sudáfrica, Finlandia, Gran Bretaña y Polonia.

Para esta distancia, las semifinales están previstas para el sábado desde las 4:35 horas de Argentina. En cuanto a las definiciones, la Final C se correrá a las 3:30 de la madrugada, la Final B a las 3:36 y la Final A a las 5:04, todas en horario argentino y sujetas a la clasificación del representante albinegro.

Por último, el domingo 17 de mayo cerrará su participación en el K1 5000 metros, competencia de largo aliento que comenzará a las 10:50 horas de Argentina y contará con un total de 21 competidores de distintos países.

De esta manera, el representante del Club Estudiantes continúa sumando kilómetros y experiencia en el circuito internacional, manteniéndose entre los mejores exponentes del canotaje mundial en una exigente gira por Europa.

Fuente: Prensa CAE