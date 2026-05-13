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Miércoles 13 de Mayo 2026 - 19:35hs
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 - 13 de Mayo de 2026 | 19:13

Segundo desafío para Agustín Vernice, ahora en Alemania

Agustín Vernice ya se encuentra en Alemania para afrontar una nueva cita internacional del máximo nivel y dirá presente en la segunda Copa del Mundo del calendario internacional de canotaje sprint.

El palista olavarriense se prepara para competir en la ciudad de Brandemburgo con los mejores deportistas del mundo y dirá presente en tres pruebas representando al equipo nacional.

 

Vernice volverá a medirse ante la elite mundial y competirá en tres pruebas diferentes, K1 1000 metros, K1 500 metros y K1 5000 metros.

 

La actividad para el olavarriense comenzará este jueves 14 de mayo con la Serie 1 del K1 1000 metros, prevista para las 13:24 horas de Argentina. Allí compartirá serie junto a representantes de Italia, Colombia, Estados Unidos, Letonia, Finlandia, Portugal y Uzbekistán.

 

En caso de avanzar de ronda, las semifinales del K1 1000 metros se disputarán el viernes 15 desde las 5:10 horas de Argentina. Por su parte, las finales quedaron programadas para el sábado 16: la Final C será a las 8:48, la Final B a las 8:55 y la Final A a las 9:25, siempre dependiendo de las clasificaciones obtenidas en las instancias previas.

 

Luego, el viernes 15 de mayo, será el turno del K1 500 metros. Vernice competirá en la Serie 7 desde las 12:31 horas de nuestro país, enfrentándose a palistas de Chile, República Checa, Japón, Sudáfrica, Finlandia, Gran Bretaña y Polonia.

 

Para esta distancia, las semifinales están previstas para el sábado desde las 4:35 horas de Argentina. En cuanto a las definiciones, la Final C se correrá a las 3:30 de la madrugada, la Final B a las 3:36 y la Final A a las 5:04, todas en horario argentino y sujetas a la clasificación del representante albinegro.

 

Por último, el domingo 17 de mayo cerrará su participación en el K1 5000 metros, competencia de largo aliento que comenzará a las 10:50 horas de Argentina y contará con un total de 21 competidores de distintos países.

 

De esta manera, el representante del Club Estudiantes continúa sumando kilómetros y experiencia en el circuito internacional, manteniéndose entre los mejores exponentes del canotaje mundial en una exigente gira por Europa.

 

Fuente: Prensa CAE

 

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