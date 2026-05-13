A sala llena, llegó a Olavarría la novela “Lazos del tiempo”

Con una sala colmada, en una noche de emociones, recuerdos y reencuentros fue presentada este martes en el Centro Cultural San José la novela “Lazos del tiempo”, escrita por Juan Carlos Revelante, que narra la historia de la familia Széchenyi, su status de nobleza en Hungría y los alcances de una diáspora que se extendieron hasta Olavarría.

A pesar del paso del tiempo, precisamente, el afecto se mantiene inalterable. Desde unos cuantos minutos antes de las 19, hora anunciada para la presentación del libro, Sandor Széchenyi se apostó en la puerta de la sala para recibir a puros abrazos uno por uno a aquellos vecinos y amigos de la infancia en la Villa Von Bernard, familiares, compañeros de la escuela, alumnos de su época de profesor de tenis en Racing y más.

Con indisimulable emoción, Sandor fue el encargado de abrir el acto, trazó una reseña de sus vínculos afectivos y familiares con el autor de la obra y agradeció la presencia de tantas caras conocidas que colmaron el auditorio.

A su turno, Revelante hizo especial énfasis “en la historia de Sandor. Es muy rica, muy emocionante y todo ese linaje que viene desde 1700 tuvo una odisea muy larga y con toda la información que pude conseguir, con todo lo que Sandor colaboró para este libro pudimos lograr ‘Lazos del tiempo’. Muy conforme y muy feliz con esto”.

“Espero que -dijo a los presentes- puedan compenetrarse con esta historia, que puede ser la historia de muchos de ustedes”.

En este registro novelado surge la figura de Sandor Szechenyi (autor del prólogo), descendiente directo de Ferenc, quien con sus deseos de reconstruir su esencia que parecía vedada encontró el camino para reencontrarse con sus orígenes y a partir de allí ponerse al servicio de su linaje con aportes que fue hilvanando en cada uno de sus viajes a Hungría.

Con ellos, y con su compromiso por lo que representa fue iluminando la historia de las familias Széchenyi, Teleki, Kolosváry-Kiss y Paksi, cuyas trayectorias se ignoraba en gran medida.

“Lazos del tiempo” reconstruye más de dos siglos de historia a partir del devenir de la familia Széchenyi, una de las dinastías más influyentes de Hungría, cuyas raíces se extienden desde el siglo XVIII hasta la diáspora provocada por las guerras del siglo XX.

A través de una narración basada en hechos reales, documentos, cartas y testimonios, la obra recorre generaciones marcadas por el poder, el compromiso cultural, el desarraigo y la resiliencia.

El relato destaca especialmente las figuras de Ferenc e Istvan Széchenyi, referentes centrales del reformismo húngaro, y la herencia ética, intelectual y patriótica transmitida a lo largo del tiempo.

La historia avanza entre Europa y Argentina, entrelazando destinos individuales y colectivos y mostrando cómo los valores de la educación, el trabajo, el servicio y la identidad sobreviven a la guerra, el exilio y el silencio.